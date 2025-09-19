การเมือง

เท้ง ปัดเป็น ‘นั่งร้าน’ ภูมิใจไทย ชี้หากละเมิดเอ็มโอเอ พร้อมเปิดซักฟอกคว่ำรบ.4เดือน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอเอ) ระหว่างพรรค ปชน.และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เรื่องห้ามไม่ให้พรรค ภท.กระทำตัวให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก แต่มีกลุ่มก้อนการเมืองไหลเข้ามาร่วมกับพรรค ภท. ทำให้พรรค ปชน.ถูกมองว่าเป็นนั่งร้านให้พรรค ภท. ว่า ไม่ได้เป็นนั่งร้านให้กับใครและไม่ได้เป็นนั่งร้านให้กับพรรค ภท. เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ภท. เข้ามาทําหน้าที่ เราก็พร้อมตรวจสอบ ทั้งการอภิปรายในสภาและการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 หากมีเหตุที่ทําให้เชื่อได้ว่ารัฐบาลอนุทินทําผิดเอ็มโอเอ ก็พร้อมใช้ทุกกลไกในการเดินหน้าตรวจสอบ

เมื่อถามว่า เป็นผลของบันทึกข้อตกลงที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรค ภท.หรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ตอนนี้เชื่อว่าอาจจะเร็วไปที่จะประเมินแบบนั้น เพราะสุดท้ายถ้าจะดูว่าพรรค ภท.ละเมิดบันทึกข้อตกลงหรือไม่ อาจจะต้องยึดการลงมติในสภาเป็นสําคัญด้วย จะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ที่พรรค ปชน.เองว่าได้ดําเนินการอย่างไร เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องมีการลงมติ จะแสดงให้เห็นว่าพรรค ภท.ได้ละเมิดบันทึกข้อตกลงหรือไม่

เมื่อถามต่อว่า ได้ประเมินกรณีกลุ่มการเมืองไหลเข้าไปยังพรรค ภท.ไว้ก่อนหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า มีการประเมินไว้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ แต่อย่างที่บอก หากเห็นตามหน้าข่าว บางทีอาจจะตัดสินไม่ได้แบบนั้น 100% เพราะการรวมขั้ว รวมกลุ่มการเมืองต่างๆ บางทีมีเรื่องของตําแหน่งรัฐมนตรี หรือตําแหน่งอื่นๆ ที่มีการต่อรองกัน แต่ยืนยันว่าพรรค ปชน.พร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบผ่านการลงมติ จะเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าพรรค ปชน.ไม่ได้เป็นนั่งร้านให้นายอนุทิน หรือพรรค ภท.

เมื่อถามว่า จะทําอย่างไรเพื่อยับยั้งการละเมิดบันทึกข้อตกลง หากรออภิปรายไม่ไว้วางใจอาจช้าเกินไป นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ตอนนี้คงไม่ได้ชัดมาก แต่ตอนนี้สิ่งที่ตอบได้ชัดคือ เราพร้อมใช้ทุกกลไกสภาในการตรวจสอบ ส่วนการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไร ต้องประเมินสถานการณ์ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งว่ามีเหตุที่ทําให้ต้องยื่นหรือไม่

เมื่อถามถึงกรณีการกดดันเจ้าหน้าที่ไม่ให้ดําเนินการเรื่องเขากระโดง หรือคดีฮั้วเลือก ส.ว. นายณัฐพงษ์กล่าวว่า เวทีแรกที่ทําหน้าที่แน่นอนคือการอภิปรายวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หากไม่สามารถทําให้เกิดการยับยั้ง หรือกระทําความผิดขึ้นมาจริงๆ มีการใช้อํานาจที่ไม่เหมาะสมจริงๆ พร้อมจะใช้กลไกอื่นๆ ที่เป็นอาวุธที่แรงมากขึ้น เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผลการลงมติจะตัดสินว่าตกลงแล้วพรรค ภท.ละเมิดข้อตกลงหรือไม่ ในบันทึกข้อตกลงยังมีข้อตกลงส่วนอื่นๆ ที่มองว่ามีทิศทางที่ดี อย่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังเดินไปในทิศทางที่ดีอยู่ รวมถึงการผ่านกฎหมายที่สําคัญๆ หลายฉบับ หากสังเกตการประชุมสภาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างมีประสิทธิภาพ มีการผ่านกฎหมายต่างๆ ที่ประชาชนเฝ้ารอมานาน เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าการตัดสินใจของพรรค ปชน.ได้ผลักดันวาระก้าวหน้าให้กับประเทศ มุ่งหน้าสู่การยุบสภา