เรือนจำแจ้ง ทักษิณความดันสูงเล็กน้อย ต้องเลื่อนนัดนักจิตวิทยา ส่วนผลเอกซเรย์ปอด เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เรือนจำคลองเปรมแจ้ง ทักษิณความดันสูงเล็กน้อย ต้องเลื่อนนัดนักจิตวิทยาออกไป ส่วนผลเอกซเรย์ปอด เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยไม่ได้
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 กันยายน เพจเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เมื่อวานหลังครอบครัวชินวัตรเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร และให้สัมภาษณ์ว่านายทักษิณมีอาการอ่อนเพลีย มีความเครียด และความดันสูงขึ้น ทางเรือนจำจึงได้ไปตรวจ พบว่าความดันสูงเล็กน้อย อาจจะเป็นผลจากการนอนน้อย ทำให้วันนี้ที่มีการนัดนักจิตวิทยาต้องเลื่อนออกไป และยังไม่กำหนดวันนัดใหม่ เพราะต้องดูแลเรื่องความดันให้กลับมาปกติก่อน
ส่วนผลเอกซเรย์ปอดก่อนหน้านี้ ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัว ส่วนการใช้ชีวิตประจำวัน ยังเหมือนเดิมคือตื่นนอนประมาณ 06.00 น. และเข้านอนประมาณ 21.30 น. โดยมื้อเช้า ยังรับประทานไข่ต้ม-ไข่ลวก เช่นเดิม ส่วนระหว่างวันจะทำกิจกรรมอ่านหนังสือ ดูทีวี และเดินแกว่งแขนเพื่อเป็นการออกกำลังกาย