ภูมิธรรม โพสต์ครบ 19 ปี รัฐประหาร 49 กดทับอนาคตไทย 20 ปี ยัน พท.ยืนหยัดเพื่ออนาคตปชต.

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายภูมิธรรม เวชยชัย ได้โพสต์ข้อความ ครบรอบรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ระบุว่า

“19 กันยายน 2549 คือบาดแผลลึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย วันนั้นไม่เพียงโค่นล้มรัฐบาลที่ประชาชนเลือกด้วยเสียงถล่มทลาย แต่ยังทำลายความฝันและอนาคตของผู้คนนับล้าน

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ภายใต้การนำของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้พิสูจน์แล้วว่า “ประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกตั้ง” สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิรักษา 30 บาทที่พลิกชีวิตทั้งครอบครัว การศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยนับล้าน หรือโครงการทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกษตรกรและแรงงานตัวเล็กเข้าถึงทุนและตลาด สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงนโยบาย แต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง

แต่รัฐประหารครั้งนั้นกลับหยุดยั้งทุกสิ่ง ใช้การตีความกฎหมายใหม่เป็นเครื่องมือทำลายผู้นำและบุคลากรของพรรคไทยรักไทย ความหวังถูกช่วงชิง พลังการเรียนรู้ของสังคมถูกทำลาย ประเทศถูกฉุดให้ถอยหลัง และร่องรอยยังคงอยู่จนถึงวันนี้ ผ่านรัฐธรรมนูญและกติกาที่บิดเบี้ยว กดทับอนาคตของคนไทยเกือบ 20 ปี
อย่างไรก็ตาม

“จิตวิญญาณไทยรักไทย”
ไม่เคยถูกทำลาย พรรคเพื่อไทยยังคงยืนหยัดบนเส้นทางประชาธิปไตย และเชื่อมั่นใน “ประชาธิปไตยที่จับต้องได้” — ประชาธิปไตยที่เปลี่ยนจากตัวหนังสือในรัฐธรรมนูญให้เป็นความจริงในชีวิตประจำวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
”ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ “
ที่เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม
”ประชาธิปไตยทางสวัสดิการ “
ที่ทำให้สุขภาพ การศึกษา และที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
”ประชาธิปไตยข้อมูล “
ที่โปร่งใสและตรวจสอบอำนาจรัฐได้จริง
“ประชาธิปไตยท้องถิ่น”
ที่ให้ชุมชนกำหนดอนาคตบ้านเกิด
”ประชาธิปไตยทางการศึกษา “
ที่สร้างสิทธิการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
“พรรคไทยรักไทยอาจถูกโค่นล้มจากรัฐประหาร แต่ “พลังของประชาชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตย”
ไม่มีวันถูกทำลาย — วันนี้พรรคเพื่อไทยยังคงยืนหยัด เพื่ออนาคตของประชาธิปไตยไทย”
— ภูมิธรรม เวชยชัย
#19กันยา2549 #ผลพวงรัฐประหาร #ประชาธิปไตยไทย #พรรคเพื่อไทย

