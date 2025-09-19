ไอติม ชี้รัฐประหาร 49 ฉีกรธน.ปี 40 ทำไทยแย่ลง 19 ปี มอง 4 เดือน โอกาสดี จัดทำรธน.ฉบับปชช.

‘ไอติม’ ชี้ รัฐประหารทำ ปชต.อ่อนแอ บอก รธน.60 ปราบโกงล้มเหลว ซ้ำเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมือง ทำรัฐบาลไร้เสถียรภาพ ผลักดันนโยบายไม่ได้ ปลุกคนทั้งประเทศ ใช้เวลา 4 เดือนข้างหน้าสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 กันยายน ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงการครบรอบ 19 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ว่า
วันนี้เป็นวันครบรอบรัฐประหารมีการฉีกรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมสูงและมีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมาก 19 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นหลายปัญหา ซึ่งสืบเนื่องมาจากการรัฐประหารเมื่อปี 2549 ตั้งแต่ปัญหาประชาธิปไตยอ่อนแอลง ทำรัฐประหาร 2 ครั้ง วินิจฉัยนายกรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้พ้นจากตำแหน่ง ยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิจำนวนมาก สถาบันการเมืองยึดโยงกับประชาชนน้อยลง
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า รวมทั้งยังไม่สามารถมีรัฐบาลที่มีทั้งเสถียรภาพทางการเมือง และความชอบธรรมทางการเมืองควบคู่กันไป เพื่อผลักดันและมอบนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ ทำให้ปัญหาในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่ได้รับการแก้ไข จนนำไปสู่ความทุกข์ร้อนและยากลำบากของประชาชน
นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังเห็นถึงสถานการณ์การทุจริตที่แย่ลง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่การทุจริตยังคงเรื้อรัง หากจะนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี 2560 บังคับใช้ หรือที่หลายคนยกให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แต่ความโปร่งใสของเรากลับแย่ลงเรื่อยๆ เพราะกลไกการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ และถูกใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาประชาธิปไตย การมอบนโยบายหรือปัญหาการทุจริต มันแย่ลงตลอด 19 ปีที่ผ่านมา ก็มีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากรัฐประหาร
“ดังนั้น เป็นโอกาสที่ดี ช่วง 4 เดือนข้างหน้าที่เราพยายามจะเปิดประตูการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน และขอย้ำว่า การแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่วาระของนักการเมือง แต่ต้องเป็นวาระของประชาชนและประเทศ เพราะจะได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมา 19 ปี” นายพริษฐ์ กล่าว
