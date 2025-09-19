สลค. แจ้ง คณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ เตรียมเข้าถวายสัตย์ 24 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน
ทั้งนี้ มีรายงานจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีใหม่เข้าถวายสัตย์ฯ วันพุธที่ 24 ก.ย. 2568 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
โดยก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งมาถึงตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.00 น. เพื่อตรวจ ATK และถ่ายรูปเดี่ยวสำหรับติดบัตร
จากนั้นเวลา 15.30 น. ถ่ายภาพหมู่ ภายในตึกสันติไมตรี และในเวลา 16.00 น. ออกเดินทางจากตึกสันติไมตรีไปยังพระที่นั่งอัมพรฯ พร้อมกัน โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สลน.) จัดเตรียมรถตู้สำหรับ ครม. เพื่อเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม ที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการจัดเตรียมสถานที่ภายในตึกสันติไมตรีเรียบร้อยหมดแล้ว ทั้งที่บริเวณห้องสีเหลือง ห้องสีฟ้า และตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ที่มีการจัดเตรียมเก้าอี้สำหรับถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรี