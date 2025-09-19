พริษฐ์ จี้ ภูมิใจไทย จริงใจเดินหน้าเชิงรุก คุย สว. แก้รธน. ภท.ให้คำมั่นสัปดาห์หน้ายื่นร่างแก้ รธน.

‘พริษฐ์’ จี้ ‘ภูมิใจไทย’ จริงใจเดินหน้าเชิงรุกคุย ‘สว.’ แก้ รธน. เผย ‘ภท.’ ให้คำมั่นสัปดาห์หน้ายื่นร่างแก้ รธน. ชี้ โหวตวาระแรก วัดใจเสียงสว. 1 ใน 3 คาด ถกวาระหนึ่งต้นเดือน ต.ค.
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 กันยายน ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ผลการประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน ว่า มีตัวแทนจากพรรคการเมืองทั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคปชน. และ สว. เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับการความคืบหน้าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขมาตรา 256 หมวด 15/1 ซึ่งพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ไม่ได้มาร่วมประชุม ในห้องกมธ. แต่ได้หารือนอกรอบในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และได้มีการยืนยันไทม์ไลน์เดิมว่าทั้ง 3 พรรคจะยื่นร่าง แก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้า
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า คาดว่าจะพิจารณาวาระ 1 ได้ต้นเดือนตุลาคมและวาระ 2-3 ในเดือนธันวาคมพร้อมยุบสภาในเดือนมกราคม และจัดทำประชามติรอบแรกในการเลือกตั้งสส.ทั่วไป คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน และทั้ง 3 พรรคการเมืองก็เห็นตรงกัน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีการตั้งกลไกที่ยึดยงกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และสองโมเดลสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ของทั้ง 3 พรรค ที่จะมีตัวแทนระดับพื้นที่และตัวแทนระดับประเทศ
นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนจับตาดูในอีก 3 ประเด็นเพิ่มเติม คือ 1.กลไกจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และใกล้เคียงกับการเลือกตั้งทางตรงมากที่สุด 2.วิเคราะห์บทบาทของสว. และ 3.โมเดล สสร.ต้องไม่นำไปสู่โมเดลการกินรวบ
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดพรรค ภท.ไม่เข้าร่วมประชุมกมธ.ฯ ทั้งที่พรรค ภท.ก็มีคณะทำงานเรื่องนี้อยู่และมีหลายคนนั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า สุดท้ายต้องวัดที่ผลสัมฤทธิ์ว่าสุดท้ายแล้วการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญให้จัดทำประชามติรอบแรกพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้าตาม MOA จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ หากสัปดาห์หน้าพรรค ภท.ยื่นร่างตามที่ให้คำมั่นไว้ ก็ยังถือว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์อยู่ แสดงให้เห็นถึงความจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้
เมื่อถามถึง ท่าทีของสว.ที่เข้าร่วมประชุม กมธ.ฯ นั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า สว.ที่เข้าร่วมประชุมกับกมธ.เป็นตัวแทนจากกมธ.พัฒนาการเมืองของวุฒิสภา ซึ่งมีท่าทีสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนของสว.เสียงข้างมาก ซึ่งยังไม่เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลย และในสมัยการประชุมนี้ยังไม่เคยมีการลงมติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญเลย
“ขอเชิญชวนสว.มาร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ และเรียกร้องไปถึงพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำรัฐบาลให้ทำงานเชิงรุกพูดคุย กับสว.เพื่อให้ได้เสียง 1 ใน 3 เห็นชอบ โดยพรรคปชน.พร้อมที่จะเดินสายพูดคุยกับสว. และจุดวัดใจแรกของสว.อยู่ที่การพิจารณาวาระแรกว่าจะได้เสียง 1 ใน 3 หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะติดปัญหานี้ ในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล มีความคิดเห็นทางการเมืองที่คล้ายกับสว.จำนวนไม่น้อย อยากเห็นพรรคภูมิใจไทยทำงานเชิงรุก ในการทำความเข้าใจกับสว.เรื่องนี้” นายพริษฐ์ กล่าว