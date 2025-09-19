ปลัดคลัง เซ็นไฟเขียว เอกนิติ ลาออกราชการ นั่ง รองนายกฯ ควมรมว.คลัง
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1642/2568 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยสั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นการอนุมัติการลาออกของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ เหตุผลการลาออกคือ เพื่อรับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นายเอกนิติจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขณะที่ล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้ว โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง