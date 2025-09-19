ราชทัณฑ์ประสานตำรวจดูแลพื้นที่ รับมวลชนคนเสื้อแดงทำกิจกรรมให้กำลังใจ ‘ทักษิณ’ เสาร์-อาทิตย์นี้
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ภายหลังเมื่อวันที่ 18 กันยายน ครอบครัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อันประกอบด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลาง นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา ได้เดินทางเข้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อเยี่ยมญาตินายทักษิณเป็นครั้งที่สอง โดยใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 15 นาที ก่อนออกมาให้สัมภาษณ์ว่านายทักษิณแจ้งว่าคืนวันที่ 17 ก.ย. นอนหลับไม่ค่อยดี มีอาการเพลีย และผมร่วงแม้ตัดผมสั้นก็ตาม รวมถึงมีความดันขึ้นบ้าง นอกจากนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ยังได้กำชับผ่านทาง ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม เกี่ยวกับสุขภาพโรคประจำตัวและความปลอดภัยของนายทักษิณ หากมีสิ่งใดน่าวิตกกังวลฉุกเฉิน ขอให้เร่งนำตัวนายทักษิณเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทันที
นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.) ภายหลังจากที่นายทักษิณได้พบญาติและครอบครัวเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ก็ได้พานายทักษิณไปตรวจวัดความดัน โดยพบว่ามีความดันสูงเล็กน้อย ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการนอนน้อย ส่วนกรณีที่ต้องพบนักจิตวิทยาเมื่อวานนี้ก็ได้เลื่อนนัดพบมาเป็นวันนี้แทน ซึ่งผลการตรวจไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อนเท่านั้น นอกจากนี้ อย่างอื่นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนการใช้ชีวิตประจำวัน นายทักษิณยังคงตื่นนอนประมาณ เวลา 06.00 น. และเข้านอนประมาณ 21.30 น. โดยมื้อเช้ายังรับประทานไข่ต้มไข่ลวกเช่นเดิม ส่วนระหว่างวันจะทำกิจกรรมอ่านหนังสือ ดูทีวี และเดินแกว่งแขนเพื่อเป็นการออกกำลังกาย ส่วนประเด็นในวันเสาร์ที่ 20 ก.ย. และวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย.นี้ ทราบว่าจะมีมวลชนคนเสื้อแดงรวมตัวมาทำกิจกรรมหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น ที่ผ่านมาเรือนจำมีการรับม็อบมวลชนเป็นประจำอยู่แล้ว จึงต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของพื้นที่เป็นปกติ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันนี้ทนายวิญญัติและสมาชิกครอบครัวชินวัตรจะไม่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำ แต่มีกำหนดการเข้าเยี่ยมนายทักษิณอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 22 ก.ย. ส่วนกำหนดการนัดรวมตัวของมวลชนคนเสื้อแดง วันเสาร์ที่ 20 ก.ย. เวลา 15.00 น. คนเสื้อแดงจะมารวมตัวกันด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อให้กำลังใจนายทักษิณ วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย. เวลา 10.00 น. คนเสื้อแดง 20 จังหวัด จะมารวมตัวให้กำลังใจนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรม