ชุติพงศ์ จ่อถาม ป.ป.ช. คดี รมต.ถูกชี้มูล ลั่นหากได้เอกสารเต็มเปิดแน่ แนะ อนุทิน โฟกัสงานตาม MOA

ชุติพงศ์ เดินเกม เตรียมสอบถาม ป.ป.ช. คดี รมต. ที่ถูกชี้มูลไปถึงไหน ขอรอดูวันแถลงนโยบาย บอกถ้าได้เอกสารเต็มมา เปิดแน่ แนะ “อนุทิน” โฟกัสงานใน MOA ลั่น ถ้าเราเป็นผู้เสนอชื่อ เรามีส่วนรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ในเมื่อเป็นฝ่ายค้าน ก็ร่วมรับผิดชอบด้วยการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงรัฐมนตรีของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ในอดีตว่า ตนจะสอบไปยัง ป.ป.ช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า คดีของรัฐมนตรีคนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน เท่าที่ทราบคดีความอยู่ในขั้นที่ ป.ป.ช.จะต้องเป็นผู้ตอบแล้ว ซึ่งหากตนได้เอกสารที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดจะนำออกมาเปิดเผยแน่นอน ขอให้รอดูวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งเวทีนี้อาจไม่ใช่การชำแหละนโยบายเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่จะเน้นพูดถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมากกว่า
เมื่อถามว่า มีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลหรือตัวรัฐมนตรีเท่านั้นหรือไม่ นายชุติพงศ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องเริ่มจากการแต่งตั้ง หากนายกรัฐมนตรีเช็กดีแล้วก็อยากให้มีการยืนยันจากสังคมว่า หลังจากฟังเสียงสังคมและฝ่ายค้านแล้วเป็นอย่างไร รวมถึงอยากให้โฟกัสกับ MOA เป็นหลัก
ส่วนการที่รัฐมนตรีถูก ป.ป.ช.ชี้มูล จะไม่มีความสง่างามหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่ผู้ตั้งรัฐมนตรีมาทำงาน แต่เมื่อเอกสาร ป.ป.ช.ชี้มูลและมีการส่งไปดำเนินการ ตนตั้งคำถามว่าสง่างามหรือไม่ ประชาชนเชื่อได้อยู่หรือไม่ ถึงการทำหน้าที่ของผู้ที่มีประวัติเหล่านี้ เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยเหมือนกัน
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเป็นคนโหวตให้เกิดรัฐบาลนายอนุทิน จะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ นายชุติพงศ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องแยกเป็นประเด็น การโหวตเพราะวันที่เราเรียกร้องให้มีการยุบสภา กลับไม่ได้เกิดการยุบสภาขึ้น จึงต้องโหวตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเพื่อให้ยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาของประเทศ
“การที่เรามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม คือการที่เราหาคนมายุบสภา แต่ถ้าเราไปนั่งในคณะรัฐมนตรีด้วยก็จะผิดสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชน เพราะฉะนั้นเราจึงมีความพยายามไม่เข้าร่วมการจัดโผ ครม. แต่จะทำหน้าที่ตรวจสอบในสิ่งที่ ครม.ดำเนินการในฐานะฝ่ายค้าน ถ้าเราเป็นผู้เสนอชื่อ ครม. เรามีส่วนรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ในเมื่อเราเป็นฝ่ายค้าน เราก็ร่วมรับผิดชอบด้วยการตรวจสอบ ครม.ชุดนี้” นายชุติพงศ์ กล่าว