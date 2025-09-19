วันนอร์ ยันแถลงนโยบายไม่ทัน 25-26 ก.ย. โยนวิป 3 ฝ่ายเคาะ ขีดเส้นห้ามเกิน 15 วัน

วันนอร์ บอก แถลงนโยบายรัฐบาล ไม่ทัน 25-26 ก.ย. ด้าน ‘โฆษกภูมิใจไทย’ ชี้ ประธานฯจะบรรจุวาระต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วัน คาดได้ข้อสรุปหลังวิป 3 ฝ่ายหารือ วางคร่าวๆ 29 ก.ย. ไม่เกิน 1 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ว่าต้องรอรัฐบาลแจ้งมาที่สภาว่าพร้อมจะแถลงนโยบายช่วงไหน จากนั้นวิป 3 ฝ่าย จะประชุมเพื่อกำหนดวันและเวลา ซึ่งตนติดตามอยู่ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากรัฐบาล ซึ่งการแถลงนโยบายจะต้องดำเนินการหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแถลงนโยบายรัฐบาล ในวันที่ 25-26 กันยายนนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ยัง ต้องรอรัฐบาลพร้อมและแจ้งต่อสภาว่าจะแถลงนโยบายช่วงไหน ซึ่งมีกรอบระยะเวลาอยู่แล้ว ว่าหลังถวายสัตย์ปฏิญาณจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่เกิน 15 วัน แต่ยืนยันว่าทางสภาจะรีบดำเนินการให้โดยเร็ว
ขณะที่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย ปฏิเสธกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในวันที่ 25 กันยายนนี้ เนื่องจากตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา กำหนดว่าการบรรจุวาระจะต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วัน ดังนั้น หากนับจากวันที่ 24 กันยายน คาดว่าจะแถลงนโยบายได้วันที่ 29-30 กันยายน หรือ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม โดยวิป 3 ฝ่ายจะมีการหารือวันที่ 25 – 26 กันยายนนี้ ซึ่งจะได้ข้อสรุปว่าจะแถลงนโยบายรัฐบาลวันใด