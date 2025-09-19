อนุทิน โพสต์ภาพกินมื้อเที่ยงร่วม อภิสิทธิ์ ขอบคุณอดีตนายกฯให้กำลังใจ-คำแนะนำที่มีประโยชน์

อนุทิน โพสต์ภาพกินมื้อเที่ยงร่วม อภิสิทธิ์ ขอบคุณอดีตนายกฯ ให้กำลังใจ-คำแนะนำที่มีประโยชน์
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ “Anutin Charnvirakul” ซึ่งเป็นภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 27
พร้อมระบุข้อความว่า “ได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์ และคุณค่ามากมายจากท่านนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้ให้เกียรติมาให้กำลังใจ และทานอาหารกลางวันด้วยกันในวันนี้ ขอบพระคุณท่านมากครับ“
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถือเป็นความเคลื่อนไหวแรกหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรี ของนายอนุทิน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (19 ก.ย.) พร้อมกระแสข่าวเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ กลับไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์