เลือกซ่อมศรีสะเกษ เพื่อไทย ชูเลือดแท้ ปลุกไม่เอารบ.เสียงข้างน้อย พร้อมตั้งรัฐบาลอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร สส.เขต 5 ศรีสะเกษ เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย เปิดเวทีปราศรัยย่อย ขึ้นรถแห่หาเสียง รวมถึงการเดินเท้าเคาะประตูบ้านตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษหลังผ่านวิกฤติปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ต้องมีการเลื่อนการลงคะแนนเลือกตั้งมานานกว่า 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. อีกทั้งยังเจอปัญหาการเมือง เปลี่ยนสถานะจากขั้วรัฐบาลเป็นฝ่ายค้าน ทั้งนี้ ได้พบปะชาวบ้านชูนโยบายการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการแก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ การแก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะต้องเดินต่อไป ส่วนการเลือกตั้ง กำหนดมีขึ้นในวันที่ 28 ก.ย. ฝากเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
น.ส.ภูริกา กล่าวต่อว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ชาว อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จะต้องมารวมพลังแห่งประชาธิปไตย ลงคะแนนสนับสนุนผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เดินหน้าสานต่อนโยบายพรรคเพื่อไทย ต้องไม่หยุดแค่นี้ เพราะหลายนโยบายเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน มาทุกยุคทุกสมัย การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ไม่ใช่ทางออกของการบริหารพัฒนาประเทศ ซ้ำร้ายยังเป็นการดูถูกเสียงประชาชนข้างมาก เพราะพรรคเพื่อไทยทุกสมัยที่เป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากของประชาชน การที่พรรคการเมืองที่มาจากเสียงประชาชน ไปสนับสนุนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ถือว่าดูถูกประชาชน ไม่เห็นหัวประชาชน เสมือนการเอาเสียงประชาชน เอามือประชาชนเป็นนั่งร้าน เพื่อสืบอำนาจทางการเมือง
น.ส.ภูริกา กล่าวอีกว่า มาถึงวันนี้ต้องคืนอำนาจประชาชนสู่การเลือกตั้ง จะเป็นการแสดงพลัง เลือกพรรคเพื่อไทยที่เคยเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากของประชาชน ตั้งรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาวิกฤติประเทศไทย อย่าหลงเชื่อสัญญาลมปาก ยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนสามารถบริหารแก้ปัญหา ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ภายใน 4 เดือน ขอให้มั่นใจพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย การเมืองจะต้องฟังเสียงประชาชน ขอโอกาส ขอความเมตตา เข้าคูหาเลือก ภูริกา เบอร์ 1 เลือดแท้เพื่อไทย ทายาททางการเมืองนายอมรเทพ สมหมาย อดีตผู้แทนขวัญใจประชาชน เข้าไปผลักดันการพัฒนา อ.ขุนหาญ กับ อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษให้เดินหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน