มติกมธ.สันติสุข เคาะนิรโทษคดีแพ่ง ถกวุ่นคืนเงิน ค่าชดใช้ยึดสนามบิน ให้แกนนำเสื้อเหลือง  

มติกมธ.สันติสุข เคาะนิรโทษคดีแพ่ง ถกวุ่นคืนเงินให้แกนนำเสื้อเหลือง ค่าชดใช้ยึดสนามบิน ชัยธวัช โดดขวางซัดมากไป ทีคดีเยาวชนไม่ยอมนิรโทษ ที่สุดดันไม่สำเร็จ จ่ายแล้วไม่คืน คาดได้ปิดจ๊อบ ทั้งหมด ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นประธานกมธ. ล่าสุดได้พิจารณา เรื่องการนิรโทษกรรมทางแพ่ง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกมธ.ฯ ยังมีการพิจารณาเรื่องของการคืนเงินให้คดีทางแพ่ง มาตรา 8 ในกรณีที่การกระทำผิดตามมาตรา 6 ก่อให้เกิดความเสียหายทางแพ่งแก่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ความรับผิดทางแพ่งต่อหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป โดยร่างเดิมที่หากถูกดำเนินคดีทางแพ่งแล้วมีการชำระเงินไปแล้วต้องคืนเงินให้ด้วย เช่น กรณีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ชุมนุมปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิ มีความเสียหายที่ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT สนามบินสุวรรณภูมิฟ้องหลักพันล้านบาท และบังคับคดีมาได้แล้ว 5 ล้านบาท หากเป็นกฎหมายเดิม สนามบินสุวรรณภูมิต้องชดใช้ให้ผู้ที่ถูกบังคับมา แต่ในที่ประชุมกมธ.ได้ข้อสรุปคือ หักมาแล้วถือว่าแล้วไป หากร่างกฎหมายนี้ผ่านคือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว และครอบคลุมไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ให้พ้นจากการรับผิดทางแพ่งและคืนทรัพย์ให้
โดยประเด็นดังกล่าว นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะเสนอนิรโทษกรรม 112 แต่มักถูกต่อต้าน หรือเห็นแย้ง ซึ่งตนเข้าใจว่า ผ่านยาก แต่เหตุผลหนึ่งที่แย้งมาโดยตลอดคือ ไม่เคยมีการนิรโทษกรรมคดีมาตรา 112 มาก่อน สภาชุดนี้จะยอมนิรโทษกรรมคดี 112 ได้อย่างไร แต่นี่เป็นครั้งแรกที่จะมีการนิรโทษกรรมคดีทางแพ่ง ซึ่งไม่มีใครแย้งว่า ไม่เคยมีการทำมาก่อน ครั้งนี้จะทำได้อย่างไร ซึ่งตนเข้าใจว่าเราพยายามที่จะคืนความยุติธรรม และควรเยียวยาชดเชยความเสียหายเท่าที่เราจะทำได้ภายใต้ข้อจำกัด ตนคิดว่า เป็นนวัตกรรมใหม่ นิรโทษกรรมทางแพ่งก็อาจจะยอมกันได้
“แต่ก็คิดว่า ถ้าจะถึงขนาดที่ต้องคืนทรัพย์สินที่ได้จากการชดใช้ความเสียหายไปแล้วนั้น ตนไม่เห็นด้วยและมองว่า หากใครที่ถูกบังคับคดีอยู่ต้องไม่ถูกบังคับคดีต่อ ใครที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ก็กลับสถานะล้มละลายนั้นออกให้เขา ให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ซึ่งมองว่า แค่นี้สมเหตุสมผลแล้ว แต่จะให้ต้องไปชดใช้คืนเงินและคืนทรัพย์สินให้นั้น มันจะมากเกินไป ในขณะที่เราพยายามจะเสนอขอนิรโทษกรรม 112 นั้นทำไม่ได้ หรือจะแค่นิรโทษกรรมเฉพาะเยาวชนได้หรือไม่ ก็ไม่ได้อีก หรือจะผ่อนหนักเป็นเบาก็ไม่ได้เช่นกัน แต่กรณีเช่นนี้เราจะเอากันสุดซอยเลยหรื อีกทั้งสาระสำคัญเขียนว่าความเสียหายทางแพ่งต่อรัฐและรัฐวิสาหกิจ มีเอกชนถือหุ้นร่วมด้วย มันไปกระทบสิทธิ์ของเอกชนด้วย หาก AOT ต้องควักเงิน 5 ล้านบาทออกมาจ่ายคืนให้กับผู้ที่ปิดสนามบิน คุณจะไปถือหุ้นทุกคนหรือไม่” นายชัยธวัช กล่าว
จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรา 8 ข้อความว่า ในกรณีที่การกระทำความผิดตามมาตรา 6 ก่อให้เกิดความเสียหายทางแพ่งแก่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้การดำเนินคดีทางแพ่ง โดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นอันยุติลง และมิให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้นฟ้องร้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าวกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ใดชำระค่าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจใด ให้การชดใช้ค่าเสียหายหรือการบังคับคดีให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นอันยุติลง ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการชำระหนี้หรือการบังคับคดีที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปก่อนแล้ว
ทั้งนี้ คาดว่ากมธ. จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
