สนธิญา เผยกกต.รับสอบแล้ว ‘พีระพันธุ์’ ถือหุ้น ลุ้นส่งต่อไปศาลรธน.ฟัน

สนธิญา ร้อง กกต. เรียกตัว ‘เทพไท’ ให้ข้อมูลปูดปมซื้อ ส.ส.ค่าตัวสูงถึง 80 ล้าน พร้อมระบุ กกต. รับตรวจสอบ ‘พีระพันธุ์’ ถือหุ้นแล้ว รอชงไปศาลรธน.ต่อ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เข้ายื่นต่อ กกต. เพื่อขอให้เชิญนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ มาให้ข้อมูลจากการที่นายเทพไทได้ให้สัมภาษณ์ถึงการซื้อตัว ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เกรด A 80 ล้านบาท เกรด B 50 ล้านบาท และ เกรด C 30 ล้านบาท
นายสนธิญา กล่าวว่า ตนเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกไม่สบายใจ เพราะข่าวนี้จะทำให้ประชาชนเข้าใจว่า มีการซื้อเสียงซื้อตัวในราคาสูงขนาดนี้ และเมื่อเข้ามาทำการบริหารประเทศก็จะต้องมีการทุจริตคอร์รัปชั่นกันมากมายแน่ อีกทั้งทำให้ประชาชน หรือผู้ที่สนใจจะลงสมัคร ส.ส. เป็นคนดีแต่ไม่มีเงินก็ไม่กล้าลงสมัคร ดังนั้นตนจึงทำหนังสือมาถึงประธาน กกต. ให้เรียกนายเทพไท มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลในเรื่องนี้ เพราะตนเชื่อว่านายเทพไทก็มีประสบการณ์ของตนเองอยู่แล้ว จึงเข้าใจว่าจะเป็นบุคคลที่มีข้อมูลเชิงลึก และจะสามารถนำไปสู่การตรวจสอบ เพื่อที่จะทำให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นครั้งหน้ามีความสุจริตเที่ยงธรรม และถ้ายิ่งระบุได้ว่าเป็น ส.ส.พรรคไหน เขตไหน ก็จะยิ่งเป็นคุณต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายสนธิญา ยังกล่าวอีกถึงการตรวจสอบจริยธรรมของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ว่าการกระทำการที่ขัดต่อข้อบังคับพรรค ในหมวด 8 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ประกอบข้อที่ 78 โดยมีคำร้องให้ตรวจสอบจำนวน 11 ประเด็น ว่าด้วยข้อบังคับพรรค รวมไทยสร้างชาติ สืบเนื่องจากกรณีนายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก ที่ถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พิพากษาสั่งจำคุก 6 ปี คดีเรียกเงิน แลกไม่ร้องเรียนอธ.กรมข้าว เพราะด้วยนายศวริศ ขณะนั้นที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในคณะทำงานตรวจราชการเขตที่ 11 แต่งตั้งโดยนายพีระพันธุ์ ดังนั้นย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมไม่ได้ เช่นเดียวกับกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ขัดต่อจริยธรรม จึงถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
นายสนธิญา กล่าวอีกว่า กรณีของนายพีระพันธุ์กับภรรยา ที่ถือครองหุ้นขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น ซึ่งเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีตกเรื่องร้องเรียนของตนไปแล้ว โดยศาลให้เหตุผลว่า เรื่องด้วยเหตุที่ตนไม่ได้เป็นผู้มีความเสียหายในเรื่องนี้ ซึ่งตนก็ทราบตั้งแต่ต้นแล้ว แต่ตนร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 150 ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตามศาลได้ตีตกเรื่องของตนไปแล้ว แต่วันนี้ที่ตนมาเพื่อติดตามทวงถามกับ กกต. เพราะทราบว่ากกต.ได้มีหนังสือไปถึงตนว่าได้รับเรื่องการตรวจสอบการถือหุ้นของนายพีระพันธุ์แล้ว โดยขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่ว่ากกต. จะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบแล้วส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยเรื่องนี้ต่อไป