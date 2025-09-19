การเมือง

ทีมงาน รองนายกฯ-รมต.ทยอยเข้าทำเนียบ ดูห้องทำงาน ภราดร คาด แถลงนโยบายสิ้นเดือน

ทีมงาน รองนายกฯ-รมต. ทยอยเข้า ทำเนียบ ดูห้องทำงาน  “ภราดร” คาด แถลงนโยบายสิ้นเดือนนี้ ขณะที่ “พีระพันธ์ุ” เข้าอำลาข้าราชการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่านอกจากจะมีการเตรียมสถานที่จอดรถแล้ว ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีคณะทำงานของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้ามาดูห้องทำงานที่ตึกบัญชาการ 1 จากนั้นในช่วงบ่าย คณะทำงานของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็เข้ามาดูห้องทำงานเช่นกัน

ขณะที่นายนภินทร​ ศรีสรรพางค์​ รัฐมนตรี​ประจำ​สำนักนายกรัฐมนตรี​ ระบุว่า​ ห้องทำงานประจำตำแหน่งเป็นไปตามการจัดสรรของทางทำเนียบรัฐบาล​ แต่จะส่งคณะทำงานมาดูใน​ 1-2 วันนี้

ส่วนนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าจะส่งทีมงานมาดูห้องทำงานภายหลังมีการแถลงนโยบายต่อสภา ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้

อย่างไรก็ตาม ตึกบัญชาการ 1 จะเป็นที่ทำงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรวมกันทั้งหมดมี 10 ตำแหน่ง โดยห้องทำงานทั้งหมด จะอยู่ในชั้น 2-4

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในวันเดียวกันนี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมาที่ตึกบัญชาการ เพื่ออำลาข้าราชการทำเนียบและข้าราชการกระทรวงพลังงานด้วย

