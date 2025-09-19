ส.ส.พัทลุง นำทีม อบต. ให้กำลังใจ ‘พีระพันธุ์’ หนุนเดินหน้าขับเคลื่อน รทสช.

ส.ส.พัทลุง รทสช. นำทีม อบต. ให้กำลังใจ ‘พีระพันธ์ุ’ หนุนเดินหน้าทำงานต่อ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้นำตัวแทนคณะผู้นำท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย คณะเทศบาล, คณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพัทลุง และพื้นที่ภาคใต้ เดินทางมายังพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อแสดงจุดยืนอันชัดเจนในการสนับสนุนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพรรครวมไทยสร้างชาติให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นทำเพื่อประเทศชาติและคนไทยต่อไป
นายนิติศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้เป็นผู้นำและผู้ประสานพาคณะผู้นำท้องถิ่นจากจังหวัดพัทลุง เข้าพบนายพีระพันธุ์ โดยนอกจากเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมั่นคงแล้ว ยังเป็นการแสดงพลังจากท้องถิ่นที่ต้องการสนับสนุนนายพีระพันธุ์ ให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในอนาคตต่อไป ในโอกาสนี้ ตนและคณะยังได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายพีระพันธุ์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่พัทลุงและภาคใต้ พร้อมทั้งสะท้อนความต้องการของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดเป็นนโยบายของพรรคที่จะตอบโจทย์ ตรงจุดกับความต้องการของชาวบ้านด้วย
นายนิติศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ทุกคนในพรรครวมไทยสร้างชาติ ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์เดิมอย่างมั่นคงตามคำขวัญของพรรค คือ “สู้ให้ทุกปัญหา พึ่งพาได้ทุกเรื่อง” ที่จะเป็นการต่อสู้ให้กับทุกปัญหาของคนไทย และเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านได้ในทุกเรื่องๆ เพื่อมุ่งพัฒนาประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนให้ดียิ่งขึ้นไป