ด่วน !! ศาลฎีกาแก้ ยกฟ้อง เจ๊ปอง – 2 พธม. บุกNBT หลัง 2 ศาลสั่งจำคุก
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาม็อบ พธม.บุกช่อง NBT คดีดำ อ 1033/2561 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เสียชีวิตแล้ว, น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก, นายภูวดล ทรงประเสริฐ, นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที แนวร่วม พธม. และนายชิติพัทธ์ ลิ้มทองกุล น้องชายของนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำ พธม. ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-5 ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป อั้งยี่ ซ่องโจร เป็นหัวหน้าสั่งการ บุกรุกสถานที่ราชการทำให้เสียทรัพย์
กรณีเมื่อปี 2551 จำเลยกับพวกที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วได้ร่วมกันบุกยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) ในช่วงการชุมนุมของ พธม. เพื่อขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช
คดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา
จำเลยทั้งสี่ยื่นฎีกา และได้รับการประกันตัวคนละ 2 แสนบาท
โดย น.ส.อัญชะลีและนายยุทธิยง เดินทางมาถึงศาลอาญาในเวลาประมาณ 08.40 น.
ซึ่งในวันนี้จำเลยได้เดินทางมาฟังคำพิพากษา 3 คน ยกเว้นนายภูวดลที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ เนื่องจากป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาล โดยได้แถลงข้อเท็จจริงดังกล่าวแก่ศาลแล้ว ศาลจึงได้หารือและเห็นว่า เห็นสมควรให้นางพานิต ทรงประเสริฐ ภรรยาของนายภูวดล เดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลในช่วงเช้าวันนี้
ต่อมา ศาลพิเคราะห์เห็นว่า เห็นสมควรว่าจะปรึกษาหารือกับผู้บริหารของศาลก่อนเพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยจะนัดให้คู่ความมาพบอีกครั้งในเวลา 13.30 น.
ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาแก้ ยกฟ้อง เจ๊ปอง ภูวดล ยุทธิยง คดีบุกเอ็นบีทีเมื่อปี 51 ส่วนน้องชายสนธิ จำเลยที่ 4 คุก 6 เดือน ไม่รอลงอาญา