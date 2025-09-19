อนุทิน รับ ‘อันวาร์’ ยกหูเชิญถกอาเซียน ย้ำ ไม่มีแทรกแซงเคลียร์ปมชายแดน

อนุทิน รับ ‘อันวาร์’ ยกหูหาเชิญร่วมประชุมอาเซียน ยัน ไม่มีใครเคลียร์ – แทรกแซงรัฐบาลได้ หลัง ‘ฮุนมาเนต’ ขอมาเลเซียเป็นตัวกลาง
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณี นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผยว่าได้โทรศัพท์พูดคุยเป็นการส่วนตัว โดยนายอนุทิน ยอมรับว่า เมื่อวาน (18 ก.ย.) นายอันวาร์ได้โทรมาหาพูดคุยถึงการเชื้อเชิญว่า ถ้าหากตนได้รับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วคงจะได้พบกันโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในช่วงเดือนหน้า
ส่วนการพูดคุยถึงสถานการณ์ชายแดนจังหวัดสระแก้วนั้น นายอนุทิน ระบุว่าไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียด อีกทั้งตนยังไม่สามารถพูดอะไรได้มาก เนื่องจากยังไม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงมีรัฐบาลรักษาการ เราให้เกียรติกัน
ส่วนกรณีที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร้องขอไปยังนายอันวาร์ ให้เข้ามาแทรกแซงการเจรจานั้น นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่มีใครแทรกแซงรัฐบาลไทย และอธิปไตยของไทยได้
ส่วนเรื่องการพูดคุย นายอนุทิน ย้ำว่า เราสามารถทำได้ แต่เมื่อถึงจุดที่เราต้องรักษาผลประโยชน์ ตนขอให้มั่นใจว่าจะต้องยึดประโยชน์ ศักดิ์ศรี อธิปไตยของประเทศไทยเป็นเป้าหมายหลัก รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน และย้ำว่าจะไม่มีใครเคลียร์ได้