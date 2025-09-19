นายกฯ มองไทยควรได้ชี้แจง สั่งดูแนวทางร่วมประชุม UN ช่วงยังไม่แถลงนโยบาย

นายกฯ สั่งดูแนวทางเดินทางร่วมประชุม UN ที่อเมริกา ระหว่างยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาทำได้หรือไม่ ชี้ กัมพูชาร่อนจดหมายถึงผู้นำฯสหรัฐ มองไทยควรได้เวทีชี้แจงบนเวทีโลก
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้ ว่า ต้องดูว่าหากยังไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้หรือไม่ และจะสามารถพูดได้แค่ไหน ดังนั้น ต้องไปดูเรื่องนี้ก่อนจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าจะไปหรือไม่
นายกฯ กล่าวว่า ทั้งนี้ กำหนดการหากไปในช่วงวันที่ 25 – 26 ก.ย.นี้อาจจะไม่ทัน เพราะต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 24 ก.ย.นี้ รวมถึงต้องอ่านแถลงร่างนโยบายต่อรัฐสภาก่อน เพื่อให้สมาชิกอภิปรายร่างนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาให้สมบูรณ์ จึงคิดว่าไม่น่าจะทันในวันที่จะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หากประเทศไทยไม่เดินทางไปร่วมประชุม ในช่วงที่เกิดกรณีพิพาทกับประเทศกัมพูชา ขณะที่ประเทศกัมพูชาเขียนจดหมายถึงผู้นำฯสหรัฐ ว่าเราละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เราจึงจำเป็นต้องไปชี้แจงด้วย
ผู้สื่อข่าวย้ำถามว่า มีโอกาสที่จะเดินทางไปเองใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มีแนวโน้ม แต่ต้องตรวจสอบให้ดีว่าหากไปแล้วต้องไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ แต่หากไปแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ประเด็นนี้ผมมีเงื่อนไขของผมเหมือนกัน ซึ่งไปต้องมีอาวุธให้ไปเจรจาความเมืองด้วย