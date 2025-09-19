มื้อเที่ยงปกติ! อนุทิน เผยรู้จัก ‘อภิสิทธิ์’ มานาน ชี้รัฐบาลสั้นๆ อย่าโยงการเมืองมาก

อนุทิน เผย รู้จัก ‘อภิสิทธิ์’ มานาน ปัดตอบร่วมงานทางการเมืองหรือไม่
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ตนได้เชิญนายอภิสิทธิ์ รับประทานอาหารเป็นเรื่องปกติ นาน ๆ ทีก็กินข้าวร่วมกันอยู่แล้ว ในครั้งนี้นายอภิสิทธิ์ ก็ให้เกียรติแวะมารับประทานอาหารกับตนด้วย ระหว่างรับประทานอาหารร่วมกันก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่อง เพราะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วได้หารือร่วมกันในหลายๆ เรื่อง นายอภิสิทธิ์ ก็แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และให้กำลังใจ
ส่วนจะมีโอกาสร่วมมือทางการเมืองหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคพวกเพื่อนเจอกัน ขออย่าไปโยงเรื่องการเมืองมาก ซึ่งในสถานการณ์อันสั้นของรัฐบาลนั้น นายอภิสิทธิ์ ยินดีพูดคุยด้วยทุกเรื่อง และก็ได้ให้คำแนะนำมาเป็นเรื่องที่มีคุณค่าทั้งนั้น
