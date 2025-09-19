เขมรป่วน ฉวยลุกกลางที่ประชุมสตรี รัฐสภาอาเซียน เรียกสงสารปมชายแดน ไทยลุกโต้ทันควัน

เขมรไม่หยุด ! ฉวยโอกาส ใช้เวที AIPA ฟ้องประเทศผู้สังเกตการณ์ -วงประชุมอีกหลายชุด ปม ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านผู้แทนไทยลุกแจง ชี้ ใช้เวทีไม่สร้างสรรค์ ขณะที่ “ส.ส.ภัสริน” ซัด เขมรทำบรรยากาศเหมือนสนามรองรับอารมณ์ตัวเอง
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการเปิดให้คณะผู้แทนประเทศ สมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA หารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ 14 ประเทศทั่วโลก พบว่า กัมพูชายังคงยกประเด็นสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาขึ้นมาหารือในที่ประชุม โดยอ้างว่าไทยเป็นผู้รุกล้ำอธิปไตย และโจมตีกัมพูชา เช่นการหารือกับสภายุโรป
โดยนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้แทนรัฐสภาไทย ที่เข้าหารือ เปิดเผย ว่า บรรยากาศในการหารือกับสภายุโรปช่วงต้นเป็นไปด้วยดี จนกระทั่งเปิดให้กลุ่มประเทศใน AIPA เปิดประเด็นหารือโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร เมื่อภึงคิวของประเทศกัมพูชา พบว่าพยายามหยิบยก เรื่องความขัดแย้งชายแดน ระหว่างไทย-กัมพูชา มาเรียกร้องความสนใจ ความสงสาร ต่อประชาคมโลกเช่นสหภาพยุโรป
“เขาพยายามเล่าความเท็จต่างๆ ว่าประเทศไทยไปรุกราน ซึ่งเป็นการกล่าวความเท็จโดยสิ้นเชิง เมื่อถึงคิวของประเทศไทย ผมก็อยู่เฉยไม่ได้ จึงรีบชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ชาวโลกในสหภาพยุโรป รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆ “ นายชัยวัฒน์ กล่าว
นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ตามที่ไทยได้เคยชี้แจงไปแล้วหลายครั้ง เช่นกันเล็งเป้าหมายที่พลเรือน เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และ อนุสัญญาออตตาวา และย้ำว่าประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติภาพ และพยายามย้ำให้เห็นว่าเรามีกลไก การพูดคุยทวิภาคี จึงไม่จำเป็นต้องนำเรื่องต่างๆ ขึ้นมาพูดคุยบนเวทีพหุภาคี
นายนายชัยวัฒน์ ยังกล่าวว่า ภายหลังที่กัมพูชาได้หยิบยกประเด็นขึ้นมา ในที่ประชุมสภายุโรป ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่ มีเพียงพูดคุยเรื่อง ระเบียบโลก ในปัจจุบันที่มีความปั่นป่วนเท่านั้น
ด้านน.ส.ภัสริน รามวงศ์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน ผู้แทนรัฐสภาไทย หารือ ร่วมกับประเทศแคนาดา กล่าวว่า ในส่วนนี้ทางกัมพูชาได้หยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมแคนาดาด้วยเช่นกัน มองว่ากัมพูชาใช้เวที AIPA อย่างไม่สร้างสรรค์ เพราะการหารือดังกล่าวถือเป็นการหารือในเรื่องเศรษฐกิจ และสังคม ระหว่างประเทศAIPA และกลุ่มประเทศสังเกตการณ์ แต่กัมพูชากลับใช้เวทีนี้ในการเรียกร้องให้ประเทศตัวเองด้วยความเท็จ
น.ส.ภัสริน กล่าวต่อว่าการประชุม ผู้นำทางการเมืองสตรี (WIPA) ครั้งที่ 2 ทางกัมพูชาก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเช่นเดียวกัน ว่า ไทยโจมตี จนทำให้เพื่อนสมาชิกหันมามองที่ไทยอย่างเกิดความสงสัย และพยายามจะแสดงให้เห็นถึงท่าทีว่าไม่ควรใช้เวทีนี้ในการมาพูดเรื่องนี้ จนไทยต้องยกมือตอบโต้ แต่ทันทีที่กัมพูชาได้พูดเสร็จก็เดินออกจากห้องโดยไม่รอรับฟัง ซึ่งตนมองว่าเวทีนี้ควรจะเป็นการหารือถึงสิทธิของสตรีและเด็ก กลุ่มเปราะที่ควรจะได้รับ แต่กัมพูชากลับใช้เวทีนี้มาเรียกร้อง ข้อเท็จ ถือว่าเป็นการใช้เวทีไม่สร้างสรรค์ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อนสมาชิกรัฐสภาอาเซียนในห้องประชุมต่างให้กำลังใจอย่างมากต่อไทย และตนยังมองว่าการกระทำของกัมพูชาเป็นการเตรียมการมา เพราะการพูดเป็นลักษณะการอ่านสปีช ใช้น้ำเสียงสูง แข็งกร้าว จนทำให้บรรยากาศเป็นเหมือนสนามอารมณ์ของตัวเอง