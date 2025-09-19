ไอซ์รักชนก งง พท.ให้ปชน.รับผิดชอบหน้าตารัฐมนตรี ใช้ความอาวุโสด้อยค่า ไร้ราคา

ไอซ์รักชนก งง พท.ให้ ปชน.รับผิดชอบหน้าตารัฐมนตรี ใช้ความอาวุโสด้อยค่า ไร้ราคา
เมื่อวันที่ 19 กันยายน น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า
“ดิฉันค่อนข้างจะสับสนและงุนงงเป็นอย่างมาก ที่บรรดาคนของพรรคเพื่อไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ต่อว่าด่าทอคุณสมบัติของรัฐมนตรีหลายคนใน ครม. ชุดนี้ ทั้งยังชี้นิ้วว่าเป็นความผิดของพรรคประชาชน ที่ทำให้ได้ ครม.หน้าตาแบบนี้
แน่นอนว่าพรรคประชาชนเราตัดสินใจฝ่าทางตันของประเทศด้วยการเลือกคุณอนุทิน ให้เป็นนายกฯที่ต้องทำภารกิจที่ตกลงร่วมกัน คือ ยุบสภาภายใน 4 เดือน และริเริ่มการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ แต่นายกฯคือคนที่เลือกคณะรัฐมนตรี ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบกันอย่างไม่ลดราวาศอกแน่นอน
แต่พรรคเพื่อไทยวิพากษ์วิจารณ์ ครม.ชุดนี้เสมือนหนึ่งว่า ไม่เคยร่วมรัฐบาลกันมา 2 ปีเต็ม คนหน้าเดิมๆ ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปได้ทุก ครม. กว่าสิบคนก็ล้วนเคยกอดคอกันร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมาก่อน ซึ่งเกือบสองปีแรก ก็ไม่เห็นใครในพรรคเพื่อไทยออกมาร้องแรกแหกกระเชอ ว่ารัฐมนตรีคุณสมบัติมีปัญหา คนนั้นไม่ดีคนนี้คอร์รัปชั่น แต่วันนี้กลับมาก่นด่าเอากับพรรคประชาชน จนอาจจะลืมข้อเท็จจริงไปว่า ถ้าหากวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ตัวเองก็คงต้องใช้บริการคนที่ตัวเองกำลังชี้นิ้วด่าอยู่เนี่ยแหละ
แดกดันกันจังเรื่องนายสุชาติทำอย่างกับว่า ครม.พรรคเพื่อไทยไม่เคยมีชื่อนี้เป็นรัฐมนตรีมาก่อน ถ้าพรรคประชาชนเราต้องรับผิดชอบสี่เดือนต่อจากนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเราจะตรวจสอบอย่างถึงรากเหมือนที่เคยทำมา แล้วพรรคเพื่อไทยไม่ส่องกระจกดูตนเองบ้างหรือว่า 2 ปีที่ผ่านมาเป็น 2 ปีที่สูญเปล่า
แทนที่จะตั้งใจทำงานเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง ตั้งหน้าใช้เวลา 4 เดือนที่เหลือดันกฎหมายออกมาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่กลับดาหน้ากันออกมาโจมตีพรรคประชาชนทุกวัน ล่าสุดชี้นิ้วว่าเราเป็นพรรคเด็กน้อย ประทานโทษทีเถอะ ดิฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำไมถึงต้องเอาเรื่องความอาวุโสมาลดทอนกัน เพราะคนสูงอายุในพรรคเพื่อไทยจำนวนมากอยู่มาจนป่านนี้ เห็นกันแล้วว่าหลายคนที่ตำแหน่งสูงส่ง กลับไม่เคยได้นำส่งอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ประเทศนี้ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง ได้ยศได้ตำแหน่งไปแจกกันแล้วก็ดีใจเหมือนลิงได้แก้ว แต่ไม่มีปัญญาจะเอาอำนาจไปใช้เพื่อทำประเทศชาติดีขึ้น อยู่ในอำนาจกันมาอย่างยาวนาน แต่มีปัญญาพาประเทศมาได้แค่นี้ ท่านก็ยังมีหน้ากล้าจะดูถูกคนที่อายุน้อยกว่า ลองเทียบงานฝ่ายนิติบัญญัติกันแล้วท่านไม่อายบ้างหรือ
ดิฉันเคารพเป็นอย่างยิ่ง ผู้อาวุโสที่มากประสบการณ์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ไว้ให้กับประเทศนี้ แต่ผู้อาวุโสที่วันๆ ดีแต่น้ำลายแตกฟอง หาแต่ทางเข้าสู่อำนาจ แต่พอได้ไปแล้วก็ไม่มีปัญญาจะใช้ให้เกิดประโยชน์ คำพูดที่ท่านใช้วิจารณ์ด้อยค่าคนอื่น ก็ไร้ค่าไร้ราคาพอๆ กับตัวตนจริงๆ ของพวกท่าน
อย่างไรเสียดิฉันก็ขออวยพรให้แข็งแรง ฝีปากดี และมีชีวิตยืนยาวไปเรื่อยๆ เพื่อวันนึงจะได้นั่งมองดูคนที่ท่านดูถูกดูแคลนพาประเทศไปสู่ทางออกและอนาคต เผื่อวันนึงในอนาคตจะย้อนมองตัวเองแล้วคิดได้ว่าวันที่มีอำนาจกลับหักหลังประชาชน อยู่ในอำนาจไปวันๆ อย่างไร้เจตจำนงและความกล้าหาญ เผื่ออยู่ไปนานๆ แล้วในอนาคตจะสำนึกได้”