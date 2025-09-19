โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราช เหว่งเฉิ่ง โห่ ประธานหอการค้าไทย-มาเก๊า
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างชาติ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายเหว่งเฉิ่ง โห่ สัญชาติจีน ประธานหอการค้าไทย – มาเก๊า และ ประธษนกิตติมศักดิ์สมาคมไทยในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เนื่องจากเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และ กระทำความดีความชอบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ ประชาชนไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยในต่างประเทศ