อันวาร์ ต่อสายอนุทิน เคลียร์ปมเขมร นายกฯ ยันไม่ให้ประเทศอื่นแทรก

อันวาร์ต่อสายอนุทินเคลียร์ปมเขมร นายกฯ ยันไม่ให้ประเทศอื่นแทรก
เมื่อวันที่ 19 กันยายน สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกฯมาเลเซีย ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน โดยได้มีการหารือถึงพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย
นายกรัฐมนตรีอันวาร์ของมาเลเซียโพสต์บนเฟซบุ๊กว่า ได้เชิญให้นายอนุทินเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้น ทั้งคู่ยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเน้นย้ำความสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะรักษาสันติภาพและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่นำไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น รวมถึงขอให้มีการแก้ไขประเด็นต่างๆ ผ่านการเจรจาในการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (เจบีซี) ไทย-กัมพูชา
อันวาร์ปิดท้ายว่า มาเลเซียเชื่อว่าความมุ่งมั่น ในการหารือ การทูต และความเข้าใจร่วมกันคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะรับประกันสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้โทรศัพท์พูดคุยเป็นการส่วนตัวว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา นายอันวาร์ได้โทรศัพท์มาหาพูดคุยถึงการเชื้อเชิญว่า ถ้าหากได้รับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วคงจะได้พบกันโดยเร็วที่สุด จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในช่วงเดือนตุลาคมนี้
เมื่อถามถึงการพูดคุยถึงสถานการณ์ชายแดนจังหวัดสระแก้วด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียด อีกทั้งยังไม่สามารถพูดอะไรได้มาก เนื่องจากยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้ยังคงมีรัฐบาลรักษาการเราให้เกียรติกัน
เมื่อถามว่ากรณี นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร้องขอไปยังนายอันวาร์ให้เข้ามาแทรกแซงการเจรจานั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีใครแทรกแซงรัฐบาลไทยและอธิปไตยของไทยได้ส่วนเรื่องการพูดคุยกันนั้น ย้ำว่าเราสามารถทำได้ แต่เมื่อถึงจุดที่ต้องรักษาผลประโยชน์ ขอให้มั่นใจว่าจะต้องยึดประโยชน์ ศักดิ์ศรี อธิปไตยของประเทศไทยเป็นเป้าหมายหลัก รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน และย้ำว่าจะไม่มีใครเข้ามาเคลียร์ได้