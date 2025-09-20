ฟุ้ง ฝ่ายค้านแท้ เพื่อไทยไม่เกี่ยว โฉมหน้าครม.หนู ย้ำปชน.เป็นนั่งร้าน เมินร่วมทำงาน
วันที่ 20 กันยายน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์โฉมหน้า ครม.ใหม่ว่า ครม.ใหม่จะหน้าตาดีหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องตอบคำถามนี้ เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ มาตั้งแต่ต้น ไม่ได้โหวต ไม่ได้ขานชื่อนายอนุทิน จนเกิดครม.ชุดนี้ขึ้นมา ครม.นี้เกิดจากพรรคประชาชน เป็นนั่งร้านผลักดันมากับมือ เพราะถ้าพรรคประชาชนไม่ไปโหวตให้ ครม.ชุดนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เปรียบเหมือน ครม.สีส้มผสมสีน้ำเงิน เมื่อนำ 2 สีมาผสมกันจะได้สีเทา-น้ำตาล-ม่วง ซึ่งไม่ได้เป็นสีที่สดใสอะไร ไม่ว้าว ไม่น่าสนใจ
เมื่อถามว่าจะร่วมมือกับพรรคประชาชนในการตรวจสอบ ครม.ใหม่มากน้อยแค่ไหน นายอนุสรณ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมือง มีแนวทางของตัวเองชัด คงไม่ได้ไปโฟกัสว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับใคร แต่พรรคเพื่อไทย จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านแท้ในการติดตามตรวจสอบ ครม.และรัฐบาลตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยอย่างเข้มข้นแน่นอน ส่วนพรรคประชาชนจะอุ้มหรือไม่อุ้มรัฐบาลนี้ สังคมไม่ได้สนใจ เพราะพรรคประชนคือผู้ให้กำเนิด คือนั่งร้านที่ผลักดันรัฐบาลชุดนี้ด้วยมือของพรรคประชาชนเอง
“เวลานี้พรรคประชาชน น่าจะต้องสังเคราะห์ได้ว่า อ้อยเข้าปากช้าง ยากที่จะดึงออกแล้ว ได้อ้อยสภาพเดิม เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ เชื่อว่าสังคมจับตาว่าพรรคประชาชนจะล้มรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่ตั้งมากับมืออย่างไร” นายอนุสรณ์ กล่าว