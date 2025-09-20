พระราชทานยศ นายกองใหญ่ ให้ภูมิธรรม ธีรรัตน์-เดชอิศม์ นายกองเอก
วันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ
ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
ชั้นยศ นายกองใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
และชั้นยศ นายกองเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดน จะต้องปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน รวม 3 ราย ดังนี้
1.ว่าที่นายกองใหญ่ ภูมิธรรม เวชยชัย เป็น นายกองใหญ่
2.ว่าที่นายกองเอก ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เป็น นายกองเอก
3.ว่าที่นายกองเอก เดชอิศม์ ขาวทอง เป็น นายกองเอก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2568 เป็นต้นไป
โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการ