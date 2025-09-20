เพื่อไทย ลับมีดรอ ส่ง 4 ขุนพลนำถลกนโยบายรบ. เน้นตีคุณสมบัติรมต.รัฐบาลหนู

เพื่อไทย ลับมีดรอ ชำแหละนโยบายรบ. ส่ง “สุทิน-จาตุรนต์-จุลพันธ์-ชลน่าน” เป็นหัวหอก พุ่งเป้า 2 กลุ่มใหญ่ “นโยบาย-บุคคล” ด้าน ‘ชลน่าน’ ชี้ เรื่องคุณสมบัติของคนเป็นรมต.สำคัญ
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า เบื้องต้นเราทราบคร่าวๆ แต่ยังไม่เป็นทางการว่าจะมีการอภิปรายในวันที่ 29-30 ก.ย. นี้ โดยทางพรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้ (19 ก.ย.) ถึงการเตรียมความพร้อม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อเตรียมการอภิปรายคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยบุคคลที่รับมอบหมายมี นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และตน เป็นคณะทำงานหลัก โดยจากนี้จะแสวงหาบุคคลมาร่วมทำงานเพื่อเตรียมการอภิปราย
นพ.ชล่าน กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มอบหมายประเด็นที่ควรจะอภิปรายไปให้พิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.ตัวนโยบายที่จะแถลง โดยคณะทำงานต้องไปศึกษาว่าในคำแถลงเป็นอย่างไร แต่เราก็คาดการณ์และเตรียมเป็นข้อสอบเอาไว้ ซึ่งจะเป็นประเด็นในการบริหารในราชการ 4 เดือน และ 2.ตัวบุคคลที่มาเป็นรัฐมนตรี เกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดิน
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ในการอภิปราย 2 วันนั้นเราไม่ได้ใช้เนื้อหาในการแบ่งผู้อภิปราย แต่เราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภา เพราะการแถลงนโยบายต้องแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งโดยหลักแล้วมี 3 กลุ่มใหญ่คือ 1.สว. 2.สส. และ 3. สส.ที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วย ดังนั้น ระยะเวลาที่อภิปรายต้องเฉลี่ยให้แต่ละฝ่ายที่เหมาะสม จึงต้องใช้การอภิปรายอย่างน้อย 2 วัน
เมื่อถามว่าโฉมหน้าคณะรัฐมนนตรี (ครม.) ที่ออกมาแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง เพราะบางคนจะมีเรื่องคุณสมบัติในกการอภิปราย ทางพรรคเพื่อไทยมีหลักฐานอะไรหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีอยู่ในกลุ่มของการอภิปรายตัวบุคคล เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่สมาชิกหรือทีมงานต้องเตรียมเรื่องนี้เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ