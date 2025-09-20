เด็จพี่ ฟันธง ‘ครม.หนู1’ อยู่ไม่ถึง 4 เดือน ซัดแบ่งอำนาจ ตอบแทนคนใกล้ชิด

เด็จพี่ ซัด ครม.หนู1 แบ่งอำนาจ ตอบแทนกลุ่มการเมือง-คนใกล้ชิด ข้องใจ ‘พณ.’ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ -ปากท้อง ปล่อยทำงานคนเดียว จี้ ปชน. รับผิดชอบ MOA ที่นับวันเริ่มผิดข้อตกลง ฟันธงรบ.อยู่ไม่ถึง4เดือน ดักทาง ‘อนุทิน’ อย่ายื้อเวลาคดี เขากระโดง -ฮั้วสว. ชี้สโลแกน “ภูมิใจไทย พูดแล้วทำ” จากนี้ไปจะถูกตามติดตรวจสอบทุกฝีก้าว หากบิดพลิ้วเจอประชาชน สั่งสอนตอนเลือกตั้งแน่
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้เห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) หนู 1 ต้องบอกว่าผิดหวัง ไม่เหนือความคาดหมาย สายที่ใกล้ชิดบุรีรัมย์ได้ดี ตบเท้าเข้าสู่อำนาจคุมกระทรวงสำคัญๆ ทั้งกระทรวงมหาดไทย คมนาคม ยุติธรรม ที่ผู้คนคลางแคลงใจประเด็นการฮั้วส.ว.และที่ดินเขากระโดง แถมยังส่งรองนายกรัฐมนตรีบางคน มาคอยดูแลอีกชั้น
“ขอทำนายล่วงหน้าเลย การประชุมครม.นัดแรกแบ่งงานรองนายกฯ จะให้กำกับ รัฐมนตรีที่พรรคนั้นๆ เป็นเจ้ากระทรวง ความแปลกใจการตั้งครม.ที่บอกจะมาดูแลปัญหาปากท้องให้ประชาชน ฟื้นความเชื่อมั่น กระทรวงดูแลการค้าขายในประเทศ ต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีรัฐมนตรีทำงานแค่คนเดียว กระทรวงอุตสาหกรรม มีรัฐมนตรี2คน จากพรรคเดียวกันทำงาน แทบจะทุกกระทรวง แบ่งรัฐมนตรีในสังกัดพรรคนั้นๆ กำกับดูแลทั้งกระทรวง แล้วอย่างนี้จะไม่ให้สังคมตั้งคำถามว่า ต่างตอบแทนได้อย่างไร” นายพร้อมพงศ์กล่าว
นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนพรรคประชาชนในฐานะผู้ยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย ควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ นับวันเริ่มจะผิดข้อตกลง MOA เข้าไปมากขึ้นทุกที การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ในระยะเวลา4เดือน ดูแล้วน่าจะเกิดได้ยาก จะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังขยายอาณาจักรดึงดูดหลายกลุ่มการเมืองเข้ามาในสังกัดตัวเอง ระยะเวลาบริหารงาน 4 เดือนแล้วยุบสภา นับตั้งแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ เริ่มเห็นการออกลายบ้างแล้ว แม้พรรคประชาชน ไม่มีรัฐมนตรีเข้าไปทำงาน แต่การยกมือสนับสนุน มอบความชอบธรรมให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ พอเห็นโฉมหน้าครม.ชุดใหม่แล้วเป็นอย่างไร ที่บอกว่าจะเปิดอภิปราย รวบรวมหลักฐานยื่นเอาผิดรัฐมนตรีคนนั้นๆและนายกฯในฐานะคนลงนามแต่งตั้ง ไปตามองค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ หวังว่าคงจะไม่ลืมสิ่งที่เคยพูดไป
“ดูแล้ววาระการทำงานของรัฐบาลหนู1 อาจจะสั้นกว่า 4 เดือน ปัญหาต่างๆรอแก้ไข ทั้งเศรษฐกิจ ปากท้อง สังคม ยาเสพติด ความมั่นคงภายในประเทศ การฟื้นฟูความเชื่อมั่น การดึงนักลงทุนต่างชาติ เข้าคิวเร่งด่วนรอแก้ไข รวมถึงที่ดินเขากระโดง และฮั้วส.ว. ขอดักทางเอาไว้เลยว่าอย่าไปแทรกแซงการทำงานเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะทำงาน กรรมการสอบแล้วสอบอีก ยื้อเวลาจนครบวาระ สุดท้ายหาคนกระทำความผิดไม่ได้อย่างเด็ดขาด” นายพร้อมพงศ์ กล่าว
นายพร้อมพงศ์ กล่าวด้วยว่า การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ ใช้สรรพกำลังทรัพยากรต่าง ๆ อย่างสุดกำลัง แลกมากับการเข้าสู่อำนาจ นักวิเคราะห์การเมืองบางคนตั้งคำถามค่าหัวต่างตอบแทน 50 – 80 ล้านบาท ไม่รู้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ ถ้าเป็นจริงก็ต้องบอกว่า น่าตกใจอย่างมาก สโลแกน “ภูมิใจไทย พูดแล้วทำ” จากนี้ไปจะถูกตามติดตรวจสอบทุกฝีก้าวทุก ๆ เรื่อง และจะอยู่แค่4เดือนหากเกิดการบิดพลิ้ว ตุกติก ขอให้ทุกพรรคการเมือง และประชาชน จดจำ จดใส่บัญชีผืนหนังเอาไว้ แล้วค่อยไปสั่งสอนเอาคืนในคูหาเลือกตั้ง