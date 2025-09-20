อนุทิน ตรวจน้ำท่วมอ่างทอง ชมผู้ว่าฯเก่งมาก เลือกตั้งใหม่ ประชาชนเอาคนเดิม
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 ก.ย. ที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายอนุทิน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัย มีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุลรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมคณะ โดยรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าฯอ่างทอง ว่า ปัจจุบันมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยกรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะส่งผลกระทบท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่คลองโผงเผง อ.ป่าโมก ต.บางจัก ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ
ปัจจุบันอ่างทองประสบปัญหาทั้งหมด 4 อำเภอ 22 ตำบล 74 หมู่บ้าน 1,025 ครัวเรือน การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ในปี 2568 มีการติดตามตั้งแต่เดือนก.ค.และการปล่อยน้ำของเราดูสถานการณ์ตั้งแต่เหนือเขื่อนและมีการประชุมวางแผนมาตลอด มีการตรวจดูจุดเสี่ยงทั้งหมดและดูจุดที่ชำรุด มีการทำคันดิน นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกผักตบชวา ดังนั้นถ้าน้ำถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตร หรือเกินกว่านี้จะช่วยลดความเสียหายของ อ.ไชโยและอ.เมือง สามารถป้องกันเศรษฐกิจในเขตอำเภอเมืองได้ ขณะที่นายอนุทิน สอบถามถึงเงินช่วยเหลือของทางรัฐบาล โดยผู้ว่าฯรายงานว่ายังไม่ได้รับการแจ้งมา
จากนั้นนายอนุทิน กล่าวทักทายประชาชนว่า สวัสดีชาววิเศษชัยชาญ ที่ช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมทำให้บ้านเรือนของประชาชน ประสบความเสียหาย เราไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าไปบริหารบ้านเมืองอย่างเป็นทางการ แต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตนและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำรงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และด้วยความเป็นห่วงคน จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับตน เพราะให้ สส.มายกจังหวัด จ.อ่างทองให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส. อ่างทอง
นายอนุทิน กล่าวว่า ก่อนที่จะมาทำหน้า ต้องตอบแทนพระคุณพี่น้องประชาชน ที่ให้ความไว้วางใจตนและพรรคภูมิใจไทย การเสนอชื่อนายภราดร ให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชน คงไม่ใช่เฉพาะ จ.อ่างทอง ต้องติดตามดูแลทุกข์สุขประชาชนทั่วประเทศ หากเจออุทกภัยก็จะต้องพิจารณางบช่วยเหลือประชาชน ที่จะต้องจัดลงทันที และการวางแผนป้องกันน้ำท่วมบูรณาการร่วมกัน
“ผมไม่มีพรรคนี้ พรรคนั้น มีแต่พวกเดียวกัน คือพวกของพี่น้องประชาชน เราจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ตรงไหนใช้ทรัพยากร ใช้งบประมาณอย่างไร พวกเราจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ประชาชนจะได้คลายทุกข์คลายความเสียหาย เราสู้ธรรมชาติไม่ได้ แต่เราต้องหาทางป้องกันให้ธรรมชาติในบางช่วงทำความเสียหายให้กับพวกเราน้อยที่สุด ผมเป็น รมว.มหาดไทย แต่ต้องพ้นหน้าที่ออกไปเมื่อ 2 เดือนกว่า ถือว่าไปพักร้อน เขาไม่ให้ทำงาน เขาให้ออกไป แต่สุดท้ายคนที่เอาผมออกไป ก็ต้องออกไปเอง และผมก็กลับเข้ามา วันนี้กลับเข้ามาแล้ว สิ่งที่ผมทำค้างคาก็จะมาสานต่อ” นายอนุทิน กล่าว
นายกฯ กล่าวว่า ก่อนจะออกได้เดินสายอยู่แถว จ.พระนครศรีอยุธยา , ปทุมธานี , อ่างทอง , สิงห์บุรี และจ.ชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อม เพราะน้ำมาสายเดียวกันต้องเตรียมที่จะผันน้ำ และขอบคุณประชาชนที่ให้เอาน้ำมากักไว้ในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อไม่ให้น้ำไปรบกวนทำความเสียหายจังหวัดอื่น โดยเราเตรียมเงินที่จะดูแลในช่วง 4 เดือน
นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อผมออกไปเป็นการเมืองคนละขั้ว เขาก็ไม่กล้าทำต่อ เพราะกลัวทำต่อไปแล้วตนจะได้คะแนน ตอนนี้ฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ตนกลับมาแล้วจะมาทำต่อให้ประชาชนให้ทุกอย่างที่ได้เตรียมการไว้ได้รับการสืบเนื่อง แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังถูกย้าย เดี๋ยวจะถามปลัดกระทรวงมหาดไทย ใครสั่งให้ย้าย แล้วย้ายทำไม เขาทำอะไรผิดหรือเปล่า ซึ่งผู้ว่าฯ คนนี้เก่งทำไมถึงย้าย เล่นการเมืองต้องไม่คิดถึงตัวเราเอง หรือพรรคการเมืองคู่แข่ง แต่ต้องคิดถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง พวกผมกลับเข้ามา ความเป็นธรรมทั้งหลายจะต้องเกิดขึ้น ความสุข คุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องเกิดขึ้นกับประชาชน ย้ายผู้ว่าฯ ไปคนเดียว ประชาชนเดือดร้อนไปหมด
นายกฯ กล่าวว่า เราต้องทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อน และความเป็นธรรมจะต้องมีอยู่ และสิ่งที่จะทำต่อไป รวมถึงสิ่งที่ทำแล้วถูกตัดตอนไป เพราะกลัวพวกตนจะได้คะแนน ซึ่งจริงๆ ตนไม่กลัว ยังไงก็เลือกนายภราดร เลือกนายกรวีร์ ใช่หรือไม่จ.พระนครศรีอยุธยา ก็เลือกนายสุรศักดิ์ใช่หรือไม่ ของดีพร้อมมาทำงานการเมืองให้กับประชาชน โดยนายภราดร จะดูเรื่องงบประมาณ ขอให้ประชาชนไว้วางใจ และให้กำลังใจ อย่าให้ใครมาไล่ตนอีก หายไป 2 เดือนเสียเวลาเสียโอกาสเยอะ ถ้าตนเป็น 2 เดือนกว่าคงไม่ต้องมาแจกของ เพราะบริหารจัดการไว้ได้มากพอสมควร แต่ยังไงก็ยังทัน เดี๋ยวจะทำอย่างเต็มที่ให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ผู้ว่าฯจะดำเนินการให้เต็มที่ เพราะประกาศเป็นเขตประสบภัยแล้ว จะรีบจัดเงินชดเชยเป็นรายหลังคาเรือน เมื่อเข้าไปบริหารอย่างเต็มตัว โดยจะจัดสรรเงินช่วยเหลือให้อย่างมีเหตุผลที่สุด ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะมีวินัยการเงินการคลัง
นายกฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการคนละครึ่ง 60:40 จะมาให้ประชาชนด้วย เป็นนโยบายที่ได้มอบหมายให้ รมว.คลัง ดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 เดือน หลังจากที่ ครม. ถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่ 24 ก.ย. จากนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ พวกเราจะเร่งดำเนินการ เพราะเราไม่มีเวลา เข้าไปก็จะทำงาน ขับเคลื่อนทุกอย่างได้เลย รวมถึงจะเอาเรื่องฟอกไตฟรีกลับมา เราต้องมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง
จากนั้นนายอนุทิน พบปะและมอบถุงยังชีพในนามของพรรคภูมิใจไทย แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 145 ชุด