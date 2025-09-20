เท้ง เชื่อมั่นประสบการณ์ตัวเอง ทำงานการเมือง 6 ปี รู้เรื่องงบ-ระบบราชการ เหมาะสมนั่งนายกฯในอนาคต
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2568 ที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว ที่พรรคเพื่อไทย อาจดึง นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี ของน.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งเป็นบุตรเขยคนสำคัญของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า ทำให้สังคมนำไปจับคู่เปรียบเทียบคุณสมบัติกับตนเอง ว่า เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทย จะคัดเลือกแคนดิเดตนายกฯ ของเขาเองว่า จะส่งใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต
“ของตัวผมเอง ก็เชื่อมั่นว่ามีความพร้อมในประสบการณ์ที่ทำงานการเมือง มากว่า 6 ปี รู้ในเรื่องระบบงบประมาณ รู้ในเรื่องกลไกของระบบราชการ ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบทึ่สำคัญ ของคนที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งในนายกรัฐมนตรีในอนาคต“นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ตนไม่ได้มีอะไร มากไปกว่าให้กำลังใจ ไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งใครมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ สิ่งที่ดีที่สุดของประชาชนคนไทย คือ มีแคนดิเดตนายกฯ ที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมจะเข้ามาบริหารประเทศ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคน ประชาชนก็จะได้เลือกสิ่งดีๆ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า