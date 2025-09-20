เท้ง ยังตอบไม่ได้ เห็นด้วยหรือไม่ สร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ชายแดน ชี้ ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละพื้นที่

‘เท้ง’ ปัดตอบเห็นด้วยสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้ ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละพื้นที่ ยัน ไม่ได้คัดค้านการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2568 ที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีกองบัญชาการกองทัพไทย มีแนวคิดผลักดัน การจัดทำ “รั้วอิเล็กทรอนิกส์” โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ร่วมกับการสร้างรั้วชั่วคราวในจุดที่เป็นพื้นที่ล่อแหลม เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคง ชายแดนไทย–กัมพูชา ว่า ในรายละเอียดแต่ละพื้นที่ว่าจะใช้รั้วหรืออุปกรณ์อะไรที่มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้น ก็ต้องไปดูรายละเอียดในบริบทแต่ละพื้นที่ ซึ่งตนเองยังให้คำตอบไม่ได้ในจุดจุดนั้นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการสร้างรั้วหรือไม่อย่างไร แต่ยืนยันว่า พรรคประชาชนไม่ได้คัดค้านการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมในการป้องกันประเทศ และพร้อมสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความเหมาะสมที่มีความจำเป็นต่อการทำหน้าที่ในกองทัพ
ทั้งนี้อะไรที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น เรื่องการอภิปรายเรื่องดำน้ำช่วงที่ผ่านมา เราก็ทำหน้าที่ในการแสดงออก คัดค้านส่วนที่ไม่มีความเหมาะสมอย่างเต็มที่