ปกรณ์วุฒิ ชี้ เพื่อไทยอาจไม่ร่วมวิปฝ่ายค้าน แนะผู้ใหญ่ควรวางอัตตา ยันพร้อมเปิดรับเสมอ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมวิปฝ่ายค้าน
ปกรณ์วุฒิ ระบุว่า ตนได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่แล้วว่า แม้พรรคเพื่อไทยจะมีตำแหน่งรองประธานสภา ก็ยังสามารถตั้งตัวแทนเข้ามาเป็นวิปฝ่ายค้านได้ และตนได้เสนอสัดส่วนที่นั่งให้พรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการไปแล้ว เพื่อร่วมประสานงานในฐานะพรรคที่มีเสียงมากในสภา และสามารถกำหนดระเบียบวาระได้เต็มที่
“นโยบายใดที่พรรคหาเสียงไว้และต้องการแก้กฎหมาย แค่สองพรรคก็สามารถเปลี่ยนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาได้เลย ถือว่าน่าเสียดาย หากเพื่อไทยไม่เข้าร่วม เพราะคนรุ่นใหม่ในพรรคหลายคนตั้งใจทำงานและประสานงานกันได้ดี แม้ก่อนหน้านี้จะอยู่กันคนละฝ่าย” ปกรณ์วุฒิกล่าว
ปรกรณ์วุฒิ ย้ำด้วยว่า หากผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยยอมวางอัตตาลงบ้าง จะช่วยให้การทำงานในสภาที่เหลืออยู่เกิดประโยชน์มากขึ้น พร้อมยืนยันว่า วิปฝ่ายค้านยังเปิดกว้างและพร้อมรับเพื่อไทยเข้ามาร่วมงานได้เสมอ หากเปลี่ยนใจในอนาคต