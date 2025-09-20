ภูริกา ขอพลังชาว ‘ขุนหาญ-ภูสิงห์’ เลือกเบอร์ 1 ปราบงูเห่าการเมือง เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ

ผู้สมัครศรีสะเกษเพื่อไทย ‘ภูริกา’ ลั่น ไม่สืบทอดทายาท ขอโอกาสเข้าไปกำจัดงูเห่าทางการเมือง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่จ.ศรีสะเกษ น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 จ.ศรีสะเกษ เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม จ.ศรีสะเกษ ว่าการหาเสียงศึกเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 5 ศรีสะเกษ โค้งสุดท้าย ที่กำหนดเลือกตั้งในวันที่ 28 ก.ย. เริ่มเข้มข้น โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยแชมป์เก่า เร่งหาเสียงเชิงรุกทุกรูปแบบ ทั้งการลงพื้นที่ปราศรัย รถแห่ เดินพบปะ รวมถึงการหาเสียงทางสื่อโซเชียลฯ ซึ่งตนได้โพสต์จุดยืนเชิญชวนชาว อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ รวมพลังเลือกผู้แทนของพรรคเพื่อไทย ปกป้องศักดิ์ศรี รักษาระบอบประชาธิปไตย ไม่ให้ถูกขนาดนามว่าถิ่นงูเห่าทางการเมือง เพราะก่อนนี้ เคยมีส.ส.เพื่อไทย ถูกให้ฉายาว่า งูเห่าทางการเมือง เพราะย้ายพรรคการเมือง โดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีทางการเมือง รวมถึงเป็นการดูถูกคะแนนเสียงของประชาชน
น.ส.ภูริกา กล่าวว่า ถึงเวลาพี่น้องชาวอำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จะต้องร่วมกันแสดงพลังจากมือของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อต่อสู้กับอำนาจทางการเมือง ที่ดูถูกเสียงประชาชนข้างมาก อย่าลืม วันที่ 28 ก.ย. 68 มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง ประกาศจุดยืนทางการเมือง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 ศรีสะเกษ ฝากขอความเมตตา สนับสนุนเลือกตน เบอร์ 1 ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย เข้าไปทำงาน เป็นปาก เป็นเสียง เป็นตัวแทน ของพี่น้องประชาชน เป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญ สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ผลักดันตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก สานต่อนโยบายพรรคเพื่อไทย ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแท้จริงมาทุกยุคทุกสมัย ทุกนโยบายจะต้องเดินต่อไม่หยุดแค่นี้ เพราะการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ถือเป็นการมองข้ามเสียงข้างมากของประชาชน ยากต่อการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ได้แค่การสร้างอำนาจทางการเมือง มากกว่าประโยชน์ของประชาชน
“ฝากถึงพี่น้อง ประชาชนที่รัก และเคารพทุกท่าน การเลือกตั้งครั้งนี้ กุ้ง ยืนยันความจำเป็น ต้องเลือกผู้แทนของพรรคเพื่อไทย เพื่อสร้างบทเรียนใหม่ ให้กับพรรคการเมืองที่มองข้ามเสียงข้างมากของประชาชน สร้างความบิดเบี้ยวทางการเมือง อาศัยมือประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง เสมือนเป็นนั่งร้านสืบอำนาจทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สำคัญที่สุดพื้นที่ศรีสะเกษ จะต้องไม่ถูกขนานนาม ว่าดินแดนงูเห่าทางการเมือง กุ้งมั่นใจ พี่น้องชาวอำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ ไม่อยากเห็นการขยายพันธุ์ของงูเห่าการเมือง เพื่อมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของพี่น้องบ้านเรา เราต้องร่วมใจกัน ใช้อำนาจประชาชน ลงคะแนนเลือกตั้งเอาผู้แทนของพรรคเพื่อไทย ที่จริงใจ เข้าใจหัวอกคนยากคนจน มาขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาบ้านเรา ถึงเวลาคืนอำนาจประชาชน ขอความเมตตาเลือก ภูริกา เบอร์ 1 ไปทำงานแทน คุณพ่อ (นายอมรเทพ สมหมาย)” น.ส.ภูริกา กล่าว