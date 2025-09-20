เพื่อไทย ไม่ร่วมวิปฝ่ายค้าน ยันทำไม่ได้ คนละเจตนารมณ์กับพรรคประชาชน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ระบุถึงกรณีที่พรรค พท. จะไม่ร่วมเป็นฝ่ายค้าน ขอให้ผู้ใหญ่ในพรรค พท.วางอัตตาลงนั้น ว่า สส.ในพรรคมีการพูดคุยกันและมีมติว่าจะไม่ตั้งใครเข้าไปเป็นวิปฝ่ายค้าน
ส่วนที่นายปกรณ์วุฒิระบุว่า ขอให้ผู้ใหญ่ในพรรค พท.วางอัตตาลงสักนิดนั้น นายปกรณ์วุฒิอาจจะคุยกับบางคน แต่ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยว ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ แต่เป็นเรื่องของคนในรุ่นเดียวกันที่มีความคิดเห็นคล้ายกันและชัดเจนว่าไม่อยากร่วมเป็นวิปฝ่ายค้าน แต่การทำงานในสภาฯ อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้ว แต่ในการที่จะไปร่วมเป็นวิปฝ่ายค้านนั้น เราไม่สามารถทำได้ เพราะเจตนารมณ์คนละเจตนารมณ์กัน
เมื่อถามว่า หากมีกฎหมายสำคัญเข้าก็พร้อมที่จะประสานงานกับพรรค ปชน. ใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า แน่นอน ที่ผ่านมาเราก็เป็นองค์ประชุมและโหวตผ่านให้ตลอด อะไรที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และอะไรที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลเราทำงานเต็มที่ ไม่ต้องห่วง ย้ำว่าสิ่งที่พรรคพูดคุยกันคือเราไม่สามารถส่งใครเข้าไปร่วมงานในการเป็นวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการได้
เมื่อถามว่า ในอนาคตหากมีการจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล จะมีปัญหาในการประสานงานกับพรรค ปชน. หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ในการประสานงานและประชุมกัน เราสามารถทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา เพราะเรามีตัวแทนของพรรค พท.ที่จะไปคุยกับตัวแทนของพรรค ปชน. แต่การที่เราจะไปทำงานในวิปฝ่ายค้านนั้น เราต้องดูจุดยืนของเราด้วย จุดยืนของเราชัดเจนคือไม่สนับสนุนในการที่จะให้เขาเป็นรัฐบาล แต่เมื่อพรรค ปชน. ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้าน ไปทำเช่นนั้น ซึ่งเราไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรก แต่ยืนยันว่าเราจะทำงานในฐานะฝ่ายค้านเต็มตัว ไม่ได้งอแงอะไร