นายกฯหนู ลงเรือล่องแม่น้ำน้อย มอบถุงยังชีพ เขิน ชาวบ้านแซว ตัวจริง หล่อกว่าในทีวี

“นายกฯหนู“ ลงเรือล่องแม่น้ำน้อย มอบถุงยังชีพ ปชช. ชี้ สถานการณ์น้ำดีกว่าปีก่อน เหมาผักบุ้ง แกล้มลาบ ซื้อปลาตะเพียนหางแดง ปล่อยกลางแม่น้ำ ควักกระเป๋าเลี้ยงน้ำ เขิน ชาวบ้านแซว ตัวจริง หล่อกว่าในทีวี ปลื้มกระแสคนละครึ่งรีเทิร์น
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย พร้อมภรรยา และคณะ ส.ส.ในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยได้มอบถุงยังชีพ 145 ชุด ให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย จากนั้นนายอนุทินและคณะได้ลงเรือจากท่าเรือศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้ตัวแทนประชาชนที่บ้านอยู่ริมฝั่งและน้ำเอ่อท่วม
โดยระหว่างล่องเรือตรวจดูระดับน้ำแม่น้ำน้อย พร้อมกับเยี่ยมประชาชน 2 ริมฝั่งน้ำ นายกฯได้ชูนิ้วโป้ง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และโบกมือทักทายประชาชนตามบ้านเรือนทั้งสองฝั่ง โดยประชาชนบางส่วนโบกมือทักทายกลับ และชูนิ้วโป้ง 2 ข้าง ให้กับคณะของนายกฯ บางคนยกโทรศัพท์ถ่ายภาพคณะของนายกฯขณะล่องเรือ
และช่วงหนึ่ง นายกฯได้แวะมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน พร้อมกับกล่าวว่า สถานการณ์ของระดับน้ำเริ่มดีขึ้นแล้ว
และช่วงที่สวนกับเรือชาวบ้านที่ขายผักบุ้ง นายกฯได้กวักมือเรียกให้จอดเทียบ พร้อมสอบถามราคาผักบุ้ง ที่ขายกำละ10 บาท โดยกล่าวว่า ขายถูก ก่อนจะเหมาทั้งหมดในราคา 1,000 บาท เพื่อนำไปกินกับลาบ และแวะซื้อปลาตะเพียนหางแดงจากชาวบ้าน ที่พายเรือขาย ปล่อยลงแม่น้ำทั้งหมด
ทั้งนี้ นายอนุทินกล่าวว่า ปีนี้น้ำท่วมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ตอนเป็น รมว.มหาดไทย ได้เตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นปี หายไป 2 เดือนกว่าไม่เป็นผลอะไร
จากนั้นนายกฯ พร้อมคณะ ขึ้นเรือที่วัดบางจัก โดยแซว อสม.ที่มาต้อนรับว่า วันนี้มาพบ อสม.แฟนเก่า ซึ่งชมนายอนุทินกลับว่า ตัวจริงหล่อกว่าในทีวี ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงประจำ อสม. ปรบมือให้กำลังใจไปด้วยกัน และกล่าวติดตลกว่า หางบมาให้ถ้าร้องเพลงไม่ได้จะเหลือ 1,200 บาท ทำให้ชาว อสม.หัวเราะอย่างอารมณ์ดี
และในช่วงจังหวะเดินกลับได้แวะซื้อโอเลี้ยงจากแม่ค้าน้ำชง และเหมาน้ำดื่ม น้ำอัดลมและน้ำชง ทั้งคันรถ แจกชาวบ้านที่เข้ามาท่องเที่ยวในวัด โดยนายกฯสแกนจ่ายราคา 2,000 บาท ซึ่งแม่ค้าฝากถึงความกังวลเรื่องยาเสพติด และดีใจที่จะได้โครงการคนละครึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำ นายกฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางกลับมาที่ อบจ.อ่างทอง เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นายภราดร ปริศนานันทกุล โดยโชว์ปรุงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจ๊หนาชวนชิม ร้านดังจาก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ด้วยตัวเอง