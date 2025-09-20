ประชาธิปัตย์ ตั้ง 5 กกต.พรรค กำกับกระบวนการเลือก ‘หัวหน้า-กก.บห.’ ชุดใหม่

ประชาธิปัตย์ พร้อมเลือกผู้นำคนใหม่ ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก นำพาพรรคสู่ความหวังของปชช. ‘ผอ.ปชป.’ เผย ขั้นตอน เลือก หน.พรรคคนใหม่ 18 ต.ค พร้อมตั้ง 5 กกต.กำกับกระบวนการเลือก
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังจากที่กรรมการบริหาร (กก.บห. ) พรรคฯ รักษาการ มอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรรค และกก.บห.ชุดใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 ต.ค.ว่า ทางสำนักงานเลขาธิการพรรคฯ จะมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกที่เป็นองค์ประชุมทราบระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ซึ่งตามข้อบังคับพรรค ข้อ 78 ที่ว่าด้วยองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ มีทั้งหมด 18 วงเล็บ อาทิ กรรมการบริหารพรรค สมาชิกที่เคยเป็นหัวหน้าพรรค หรือเคยเป็นเลขาธิการพรรค ส.ส. อดีตส.ส. รัฐมนตรีของพรรค อดีตรัฐมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนองค์ประชุมที่มาจากภาคท้องถิ่น หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด โดยองค์ประชุมทั้งหมดเมื่อรวมกันทุกองค์ประชุมจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน
นายธนิตพล กล่าวว่า เนื่องจาก กก.บห. ชุดรักษาการ เห็นว่ามีบางท่านเป็น ส.ส. ด้วย ซึ่งตามข้อบังคับก็มีการกำหนดให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงเสียงเดียว โดยให้แสดงความจำนงว่าจะลงคะแนนเสียงในฐานะใดและให้ลงคะแนนเสียงในฐานะนั้นตลอดการประชุม
นายธนิตพล กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค ในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกนั้น ตามข้อบังคับข้อ 31 ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่ในที่ประชุม สำหรับการเลือกตั้ง กก.บห. จะดำเนินการไปตามลำดับ ตั้งแต่การเลือกหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค เหรัญญิก นายทะเบียน โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรคอื่นๆ ซึ่งต้องมีสมาชิกในที่ประชุมรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน
นายธนิตพล กล่าวอีกว่า สำหรับการลงมติของที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 84 นั้น มีการกำหนดเกณฑ์คำนวณคะแนนเสียงจากองค์ประชุมในการเลือกตั้งเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย (1) กรรมการบริหารพรรค ให้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 (2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ให้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 (3) คะแนนเสียงเลือกตั้งขององค์ประชุมที่นอกเหนือจาก 2 ข้อดังกล่าว ให้ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของคะแนนเสียงของที่ประชุมใหญ่
นายธนิตพล กล่าวว่า นอกจากนี้เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และ กก.บห. ชุดใหม่ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับพรรค ที่ประชุม กก.บห. ชุดรักษาการ ได้มีการตั้งคณะกรรมการกำกับ วินิจฉัย และประกาศผลการเลือกตั้ง (กกต.พรรค) ขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีนายวิรัช ร่มเย็น รักษาการ กก.บห.พรรค เป็นประธาน พร้อมกรรมการอีก 4 คน
“ทางสำนักงานเลขาฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมใหญ่วิสามัญ ที่จะมีขึ้นเป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุด ทุกขั้นตอนที่เราได้เตรียมไว้ มีเป้าหมายสูงสุดคือการเลือกผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะนำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปสู่การเป็นความหวังและที่พึ่งของประชาชนคนไทยต่อไป” นายธนิตพลกล่าว