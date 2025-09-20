โปรดเกล้าฯ รับโอน ‘พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง’ แต่งตั้งเป็น รองผบ. กองตร.ราชองครักษ์ประจำพระองค์
เมื่อวันที่ 19 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้รับโอนข้าราชการตำรวจเป็น ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รับโอนข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตร 4 และมาตร 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 4 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตำรวจเอก ไกรบุญ ทรวดทรง ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อัตรา พลตำรวจเอก) ปรับโอนมาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ (2) สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการและกองบังคับการยุทธวิธีและควบคุม กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ หน่วยบัญชาการความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจเอก)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน