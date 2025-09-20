เสื้อแดงรวมตัว กินส้มตำหน้าเรือนจำ ให้กำลังใจทักษิณ พ้อ ชินวัตรไม่เคยได้รับความยุุติธรรม

เสื้อแดงรวมตัว กินส้มตำหน้าเรือนจำ ให้กำลังใจทักษิณ พ้อชินวัตรไม่เคยได้รับความยุุติธรรม
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 กันยายน ที่ด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กลุ่มเดอะเรส fc เพื่อไทยนำโดย นายนิยม นพรัตน์ หรือ เค สามถุยส์ พร้อมกลุ่มมวลชนผู้มีใจรักในนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งกำลังใจให้กับนายทักษิณที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำคลองเปรม
นายนิยม กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงจากหลายกลุ่มมาร่วมส่งเสียงถึงสิ่งที่ขวางกั้นคือกำแพงแห่งความอยุติธรรมของประเทศไทย และกิจกรรมในวันนี้ทำเพื่อส่งเสียงของหัวใจ ความรัก ไปหานายกที่ทำประโยชน์เพื่อประชาชน นายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยแม้เสียงของเราอาจจะไม่ดังแต่เชื่อว่าหัวใจของคนเสื้อแดง จะส่งไปถึงท่านที่อยู่หลังกำแพง ส่วนในตอนนี้เราเป็นห่วงนายทักษิณเพราะคนอื่นอาจจะมองว่าการจับกุมท่านจะเป็นการจบปัญหาของประเทศนี้ แต่กระบวนการยุติธรรมก็ต้องกล้าออกมาพูดว่านายทักษิณไม่ได้ทำผิด สิ่งที่ท่านทำและโดนคุมขังทุกวันนี้มาจากคณะรัฐประหารที่ปล้นอำนาจของประชาชนในปี 2549 แต่ตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูและเอาผิดท่าน ทั้งนี้นายทักษิณได้ทำนโยบายที่มีประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ทำให้คนมีที่อยู่ที่นอนหลายล้านคนทั้งยังปราบปรามยาเสพติดทำให้ลูกหลานและสังคมไทย ปราศจากยาเสพติด
นายนิยม กล่าวอีกว่า แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นการทำให้ท่านติดคุก แต่คนที่ปล้นอำนาจของประชาชน ยึดอำนาจของประชาชน สั่งยิงประชาชนกลางเมืองหลวง ไม่เห็นมีใครติดคุกแม้แต่คนเดียว นี่คือความอยุติธรรมของขบวนการยุติธรรมในประเทศไทย”สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะมีตนที่มาเปิดเพลงทุกวัน ซึ่งเป็นเพลงที่ท่านเคยร้องไว้ แล้วจะมีการพูดคุยปัญหาบ้านเมืองกับพี่น้องประชาชน สำหรับบนเวทีจะมีแกนนำ นปช เก่ามาร่วมปราศรัย โดยเมื่อวานคนที่ยึดสนามบิน คนที่ยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์ของหลวงถูกยกฟ้อง แต่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและทำนโยบายเพื่อประชาชนศาลตัดสินให้จำคุก แล้วมีเสียงบอกว่าคนที่ยึดสนามบินเป็นคนดี จริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่คนดีแค่กระบวนการยุติธรรมของประเทศเรามันไม่ดีแค่นั้นเอง คนเหล่านั้นเลยกลายเป็นคนดีจริงๆแล้วคนพวกนั้นที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกไม่ใช่นายทักษิณ ชินวัตร
เค สามถุยส์ กล่าวอีกว่า จะปักหลักจนกว่านายทักษิณชินวัตร ออกมาจากเรือนจำ ขณะนี้กำลังติดต่อเพื่อนๆหลายคนเพราะการที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหลายฝ่าย ย้ำว่าเราจะทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมาย ต้นมาปักหลักอยู่ตรงจุดนี้ใช้รถเครื่องเสียงแค่คันเดียวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับ มาไล่
กลับกัน พวกม็อบ คปท. ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถติดเป็นวงกลมส่งเสียงดังไปถึงโรงพยาบาลราชวิถีกลับไม่เห็นมีตำรวจคนไหนไล่ ทุกอย่าง ไม่ได้ผิดที่อะไร ผิดที่ตนใส่เสื้อสีแดง ประเทศนี้ใส่เสื้อสีแดงทำอะไรก็ผิด ตระกูลชินวัตร ส่งเรื่องฟ้องศาล ศาลกลับรับเรื่อง แต่เมื่อตนส่งเรื่อง ไปร้องศาลถึงนายอนุทินชาญ วีรกูล นายกรัฐมนตรี นำทางสาธารณะมาทำรันเวย์ กลับปัดตกแล้วบอกว่าร้องผิดช่องทาง แต่กลับรับคำร้องของส.ว.ที่เข้ามาไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ และสั่งปลดนายกแพทองธาร ชินวัตร และศาลฎีกาที่ยกคำร้องของนายทักษิณ ชินวัตร แต่พิจารณาต่อให้นายทักษิณติดคุก ตนมองว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงไม่เอาความจริงไปพิจารณาต่อ ว่านายอนุทิน เอาทางสาธารณะ มาทำรันเวย์จริงหรือไม่ เพราะนี่คือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
นายวรชัย เหมะ อดีตส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย และแกนนำคนเเสื้อแดง กล่าวว่า วันนี้คนที่เคยติดคุกย่อมรู้หัวใจของคนติดคุกดี ซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการให้กำลังใจคนในคุกให้เขาอยู่ได้ ถ้าไม่มีกำลังใจอาจจะรู้สึกว่าคนข้างนอกทอดทิ้ง วันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงจึงเดินทางมาให้กำลังใจ อดีตนายกทักษิณ โดยยืนยันว่า ทุกคนมาด้วยใจกันเอง ไม่มีการจัดตั้ง ไม่มีการจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว เมื่อศาลมีคำสั่งก็ยอมรับการตัดสินใจ และท่านไม่ได้หนีแสดงถึงหัวใจที่เด็ดเดี่ยว เดินเข้าคุก วันนี้จึงต้องมาให้กำลังใจ โดยมีคนเสื้อแดงจากหลายพื้นที่มารวมตัวกันทำกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรม ‘กินอาหารนอกเรือนจำ’ เนื่องจากเรือนจำ จะทานอาหารบ่ายสามโมง ดังนั้นคนเสื้อแดงที่มาทำกิจกรรมก็จะนั่งทานอาหารช่วงสามโมงเย็น เพื่อส่งสัญญานว่า อดีตนายกทักษิณ ไม่ได้ทานข้าวคนเดียวเพราะมีคนเสื้อแดงคอยให้กำลังใจอยู่ด้วย วันนี้ประเทศไทยควรจะต้องเป็นประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง โดยต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนการยุบสภา จึงอยากเรียกร้อง ส.ส.ในสภา ดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อให้ประเทศเกิดความปรองดอง
นายวรชัย กล่าวอีกว่า ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพักโทษโดยปกติแล้วผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า 70 ปี จะได้รับการพักโทษ 1 ใน 4 ของโทษที่ได้รับ ซึ่งในกรณีของนายทักษิณที่ตัองจำคุก 1 ปี จะเหลือ 4 เดือน แต่ต้องถูกจำคุกะป็นเวลาครึ่งหนึ่ง หฃตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ก่อน จึงได้รับการพิจารณานักโทษ
จากนั้นเวลา 15.30น. กลุ่มมวลชนได้ปูเสื่อนั่งกับพื้นบริเวณริมทางเท้า และนำส้มตำ ซึ่งเป็นเมนูอาหารหลัก มาแจกจ่ายเพื่อให้มวลชนได้ร่วมกันรับประทานเป็นกลุ่ม พร้อมกับน้ำแดง เพื่อสื่อถึงกลุ่มคนเสื้อแดง โดยก่อนรับประทานอาหารได้มีการยกแก้วน้ำแดงขึ้น พร้อมส่งเสียง “ไชโย” “เรารักทักษิณ” พร้อมกันจำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นการแสดงพลังและให้กำลังใจนายทักษิณ
โดยตลอดการทำกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประชาชื่น มาดูแลความสงบเรียบร้อย บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน ส่วนบริเวณด้านในพื้นที่ของเรือนจำ มีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์คอยดูแลความสงบเรียบร้อย