เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

⦁…ครม.ชุดใหม่ภายใต้การนำ อนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้ว บัญชีอย่างเป็นทางการ มี 36 คนรวมนายกฯ ครองเก้าอี้ 41 ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีควบ รมว.มหาดไทย รองนายกฯ 6 คน ประกอบด้วย 1.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2.โสภณ ซารัมย์ 3.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 4.พิพัฒน์ รัชกิจประการ 5.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ 6.สุชาติ ชมกลิ่น 4 คนหลังควบ รมว.คลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามลำดับ
⦁…เอกซเรย์การจัดวางตัว รองนายกฯแต่ละคน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เจ้าของวาทะ “เขาอยากอยู่ยาว” แน่นอน คุมงานเป็นมือกฎหมายให้กับรัฐบาล ขณะที่ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ยังบลัดกระทรวงการคลัง ที่หันหลังให้กับชีวิตราชการ จะกำกับงานภาพรวม คุมทีมเป็นมือเศรษฐกิจของรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล โสภณ ซารัมย์ รับจ๊อบกำกับสายงานกระทรวงโควต้า พรรคภูมิใจไทย รวมถึง “ยุติธรรม” เช่นเดียวกับรองคนอื่นๆที่มาจากกล้าธรรม รวมไทยสร้างชาติ ก็ต้องได้รับการวางตัวกำกับกระทรวงในสัดส่วนของพรรค ตามพิมพ์ทรง ครม.ในอดีต
⦁…อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯคนที่ 32 แจ้งวางคิวประชุม ครม.ครั้งแรก วันพุธที่ 24 กันยายน หลังจากนำคณะเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ มีวาระคือแบ่งงาน รองนายกรัฐมนตรี และเสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือนายกฯน้อย ลำดับถัดจากนั้น จะประสานประธานรัฐสภา กำหนดวันนัดหมายแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เพื่อเข้าสู่โหมดการบริหารต่อไป
⦁…ที่เสียงดังฟังชัดอีกประการ คือ นายกฯ-หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศตัวไม่ใช่สายเบี้ยว พร้อมกับย้ำคำ 4 เดือนยุบสภาแน่นอน ตาม MOA ที่ได้ลงนามร่วมกับพรรคประชาชน และจะยึดมั่น ทำตามสัญญา 5 ข้อ ไม่ว่า เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงเรื่องการไม่รวบรวมไพร่พล ส.ส. ขยับสถานะจากรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นฝ่ายเสียงข้างมาก รับจบทุกเงื่อนไขโดยไม่บิดพลิ้ว
⦁…รัฐบาลเสียงข้างน้อย มีภารกิจสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องชาวบ้าน งานใหญ่โจทย์ร้อนอีกวาระก็ แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกวิธีการรื้อ ทำร่างใหม่ทั้งฉบับ ขออนุญาตประชาชนผ่านการทำประชามติ 2 เรื่องไฟลนนี้ เป็นที่คาดหวังของประชาชน หากรัฐบาลภูมิใจไทย สอบผ่าน ประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจ อัดฉีดเสริมสภาพคล่อง บรรเทาปัญหาค่าครองชีพให้ผ่านไปได้ และอีกสายงานการปรับแก้กฎหมายแม่บทการปกครองประเทศสูงสุดเป็นรูปธรรม อนาคตการเมืองจะไม่ไร้อนาคตแต่สดใส เพราะชั่วโมงนี้ ภูมิใจไทยพร้อมเลือกตั้งกว่าใคร ในขณะที่พรรคคู่แข่งหลายค่าย ระส่ำระสาย
⦁…ฝ่ายค้านแท้ เพื่อไทย ดูเหมือนเอาการเอางาน กับการไล่บี้ บดขยี้พรรคส้ม“ประชาชน” เป็นพิเศษ พรรคเด็กเรียกปฏิบัติการนี้ว่า การแดกดัน นวัตกรรมการตรวจสอบแบบฉบับใหม่ ของอดีตพรรคแกนนำรัฐบาลหมาดใหม่ที่เน้นตรวจสอบพรรคประชาชน แทนที่การโฟกัสรัฐบาล หากจะได้แต้มติดไม้ติดมือ คงมาจากแฟนคลับ ผู้นิยมชมชอบเป็นทุนเป็นหลัก แต่กับคนทั่วไป ที่มิใช่สาวก แม่ยกค่ายใด ไม่แน่ว่า การเมืองใหม่แบบนี้ จะช่วยยกระดับเรตติ้ง
⦁…เลือกตั้งซ่อม เขต 7 เชียงราย สัปดาห์ก่อน พรรคเพื่อไทยเข้าวินเสมอตัวรักษาที่นั่งเดิมของ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เอาไว้ได้อย่างงดงาม สมาชิกเบอร์ใหญ่ และใครต่อใครตีปีก ดีใจที่สามารถลบคำปรามาสกระแสเพื่อไทยตกต่ำได้ อาทิตย์หน้า มีอีกสนามให้ลุ้น เป็นการต่อสู้ระหว่าง ภูมิใจไทย กับเพื่อไทยเป็นการเฉพาะ ศึกชิงเก้าอี้ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 ที่ว่างลงเนื่องจาก อมรเทพ สมหมาย แห่งพรรคเพื่อไทยถึงแก่อนิจกรรม หากเพื่อไทยรักษาเก้าอี้สำคัญในสมรภูมินี้เอาไว้ได้เหนียวแน่น ผู้แทนที่ลังเลจะอยู่หรือไปจำนวนหนึ่ง คงไม่มีใครคิดตีจาก