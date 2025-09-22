เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

การเมือง

…ครม.ชุดใหม่ภายใต้การนำ อนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้ว บัญชีอย่างเป็นทางการ มี 36 คนรวมนายกฯ ครองเก้าอี้ 41 ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีควบ รมว.มหาดไทย รองนายกฯ 6 คน ประกอบด้วย 1.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2.โสภณ ซารัมย์ 3.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 4.พิพัฒน์ รัชกิจประการ 5.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ 6.สุชาติ ชมกลิ่น 4 คนหลังควบ รมว.คลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามลำดับ

…เอกซเรย์การจัดวางตัว รองนายกฯแต่ละคน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เจ้าของวาทะ “เขาอยากอยู่ยาว” แน่นอน คุมงานเป็นมือกฎหมายให้กับรัฐบาล ขณะที่ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ยังบลัดกระทรวงการคลัง ที่หันหลังให้กับชีวิตราชการ จะกำกับงานภาพรวม คุมทีมเป็นมือเศรษฐกิจของรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล โสภณ ซารัมย์ รับจ๊อบกำกับสายงานกระทรวงโควต้า พรรคภูมิใจไทย รวมถึง “ยุติธรรม” เช่นเดียวกับรองคนอื่นๆที่มาจากกล้าธรรม รวมไทยสร้างชาติ ก็ต้องได้รับการวางตัวกำกับกระทรวงในสัดส่วนของพรรค ตามพิมพ์ทรง ครม.ในอดีต

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯคนที่ 32 แจ้งวางคิวประชุม ครม.ครั้งแรก วันพุธที่ 24 กันยายน หลังจากนำคณะเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ มีวาระคือแบ่งงาน รองนายกรัฐมนตรี และเสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือนายกฯน้อย ลำดับถัดจากนั้น จะประสานประธานรัฐสภา กำหนดวันนัดหมายแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เพื่อเข้าสู่โหมดการบริหารต่อไป

…ที่เสียงดังฟังชัดอีกประการ คือ นายกฯ-หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศตัวไม่ใช่สายเบี้ยว พร้อมกับย้ำคำ 4 เดือนยุบสภาแน่นอน ตาม MOA ที่ได้ลงนามร่วมกับพรรคประชาชน และจะยึดมั่น ทำตามสัญญา 5 ข้อ ไม่ว่า เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงเรื่องการไม่รวบรวมไพร่พล ส.ส. ขยับสถานะจากรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นฝ่ายเสียงข้างมาก รับจบทุกเงื่อนไขโดยไม่บิดพลิ้ว

…รัฐบาลเสียงข้างน้อย มีภารกิจสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องชาวบ้าน งานใหญ่โจทย์ร้อนอีกวาระก็ แก้รัฐธรรมนูญ ปลดล็อกวิธีการรื้อ ทำร่างใหม่ทั้งฉบับ ขออนุญาตประชาชนผ่านการทำประชามติ 2 เรื่องไฟลนนี้ เป็นที่คาดหวังของประชาชน หากรัฐบาลภูมิใจไทย สอบผ่าน ประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจ อัดฉีดเสริมสภาพคล่อง บรรเทาปัญหาค่าครองชีพให้ผ่านไปได้ และอีกสายงานการปรับแก้กฎหมายแม่บทการปกครองประเทศสูงสุดเป็นรูปธรรม อนาคตการเมืองจะไม่ไร้อนาคตแต่สดใส เพราะชั่วโมงนี้ ภูมิใจไทยพร้อมเลือกตั้งกว่าใคร ในขณะที่พรรคคู่แข่งหลายค่าย ระส่ำระสาย

…ฝ่ายค้านแท้ เพื่อไทย ดูเหมือนเอาการเอางาน กับการไล่บี้ บดขยี้พรรคส้ม“ประชาชน” เป็นพิเศษ พรรคเด็กเรียกปฏิบัติการนี้ว่า การแดกดัน นวัตกรรมการตรวจสอบแบบฉบับใหม่ ของอดีตพรรคแกนนำรัฐบาลหมาดใหม่ที่เน้นตรวจสอบพรรคประชาชน แทนที่การโฟกัสรัฐบาล หากจะได้แต้มติดไม้ติดมือ คงมาจากแฟนคลับ ผู้นิยมชมชอบเป็นทุนเป็นหลัก แต่กับคนทั่วไป ที่มิใช่สาวก แม่ยกค่ายใด ไม่แน่ว่า การเมืองใหม่แบบนี้ จะช่วยยกระดับเรตติ้ง

…เลือกตั้งซ่อม เขต 7 เชียงราย สัปดาห์ก่อน พรรคเพื่อไทยเข้าวินเสมอตัวรักษาที่นั่งเดิมของ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เอาไว้ได้อย่างงดงาม สมาชิกเบอร์ใหญ่ และใครต่อใครตีปีก ดีใจที่สามารถลบคำปรามาสกระแสเพื่อไทยตกต่ำได้ อาทิตย์หน้า มีอีกสนามให้ลุ้น เป็นการต่อสู้ระหว่าง ภูมิใจไทย กับเพื่อไทยเป็นการเฉพาะ ศึกชิงเก้าอี้ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 ที่ว่างลงเนื่องจาก อมรเทพ สมหมาย แห่งพรรคเพื่อไทยถึงแก่อนิจกรรม หากเพื่อไทยรักษาเก้าอี้สำคัญในสมรภูมินี้เอาไว้ได้เหนียวแน่น ผู้แทนที่ลังเลจะอยู่หรือไปจำนวนหนึ่ง คงไม่มีใครคิดตีจาก

เยี่ยมชม – สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีน OMODA & JAECOO ที่งาน BIGMOTORSALE 2025 โดยมี จรวย ขันมณี ประธานการจัดงาน และบิล จาง ผู้บริหารแบรนด์ OMODA & JAECOO ในประเทศไทย ต้อนรับและนำชม การออกงานครั้งนี้สร้างยอดขายได้ถึง 6,500 คัน
ยกระดับแฟชั่นไทย – ดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงานแถลงผลสำเร็จ “กิจกรรมการพัฒนาและบ่มเพาะผู้เริ่มต้นทำธุรกิจแฟชั่น” ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Alliance) สร้าง 50 ผู้ประกอบการใหม่ ยกระดับแฟชั่นไทยในตลาดโลก โดยมี ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้
เทศกาลอาหาร – โก โฮลเซลล์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการส่งออกชิลี จัดเทศกาลอาหารชิลี “A Journey Through Chile-สัมผัสรสชาติมนต์เสน่ห์แห่งชิลี” พร้อมเปิดตัว “มัลติเอ็กซ์” (MULTI X) และแบรนด์ LATITUDE45 โดยมี ริคาร์โด้ เบารอตโต้ ปธ.จนท.บห.ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย และซันนี่ ซิดิครอง ปธ.จนท.บห.สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง ต้อนรับ อิกนาซิโอ เฟอร์นันเดซ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกชิลี และปาตริซิโอ พาวเวลล์ เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย ณ โก โฮลเซลล์ รังสิต
ลอกท่อ – พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็มบีเค ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และสำนักงานเขตประเวศ ดำเนินโครงการขุดลอกท่อและทำความสะอาดระบบระบายน้ำ เพื่อเปิดเส้นทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และชุมชนซอยศรีนครินทร์ 55 และ 57 โดยมี จรูญรัตน์ สาลี กก.ผจก.บจก.พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ ดิชา คงศรี ผอ.เขตประเวศ และอรรณพ พระสาวงค์ ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 2 เรือนจำกลางสมุทรปราการ ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เมื่อเร็วๆ นี้
ลงนาม – บจก.เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ The NEXT Level Vet Xpert: หนึ่งพันธกิจ เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตอกย้ำพันธกิจร่วมกันในการยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย เสริมสร้างคุณภาพการบริการด้านสุขภาพสัตว์ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม E115 ชั้น 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมมือ – แอนโทนี่ ไทเลอร์ ผจก.ทั่วไป รร.แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, วิทยาลัยเทคนิคพังงา, วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กับ รร.แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี อิทธิพล วิทจิตสมบูรณ์, สมพงษ์ พนมชัย, นิรุตต์ ประยูรเจริญ, บรรลือศักดิ์ มานาดี และว่าที่ ร.ท.สันติสุข โมฬา ร่วมพิธี ณ ห้องเอ็มบาสซี่ รร.แมนดาริน กรุงเทพฯ
เปิดรันเวย์ – อาลี ซีอานี ประธานกรรมการบริหาร บจก.แมส ดิจิทัล ร่วมกับ สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กก.ผจก.บจก.ไอคอน สยาม จัดงานแถลงข่าว ELLE Fashion Week 2025 ภายใต้ธีม LIFE-A Seed of Creativity, The Future of Fashion พร้อมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 80 ปีของนิตยสาร ELLE ประเทศฝรั่งเศส โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล, อารยา เอ ฮาร์เก็ต, วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ ร่วมงาน ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้
พื้นที่ความสุข – นรุตม์ เจียรสนอง รอง ปธ.จนท.บห.ฝ่ายการตลาด บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดตัว “โรงภาพยนตร์ คิดส์ ซีนีมา ซีคอน ซีนีเพล็กซ์” สาขาที่ 23 พื้นที่แห่งความสุขสำหรับเด็กๆ ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นและการเรียนรู้ กับโซน Playland ที่มาพร้อมบ่อบอลยักษ์ สไลเดอร์สีสันสดใส โดยมี ภาคิน มลิวัลย์, ชุรีพันธ์ สะวานนท์, สุธิศา ทองมณี, ลลิต ลีลาทิพย์กุล,ณพิชยะ มีใหม่ และศิรินพัชญ์ ทิพย์ศรี ร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ คิดส์ ซีนีมา ซีคอน ซีนีเพล็กซ์

 