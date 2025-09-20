เดชอิศม์ ยันยังเคารพ เฉลิมชัย 100% เผย เห็นใจถูกเสียดสีทิ่มแทงตลอด อดทนถึงวันนี้ ถือว่าสุดยอดมาก

เดชอิศม์ ยันยังเคารพ เฉลิมชัย 100 % ย้ำสายสัมพันธ์ยังดีกับ สส.-กก.บห. ประชาธิปัตย์ เหมือนเดิม อ้างมาอยู่ ปชป.ไม่เคยใช่เงินพรรคแม้แต่บาทเดียว มีแต่ช่วยพรรค
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส. สงขลา และ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “นายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย” ถึงกรณีที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ขอขอบคุณในความเสียสละของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และตนต้องขอโทษเฉลิมชัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จากการที่ตนและ ส.ส.รวม 21 คน ไปขอร้องนายเฉลิมชัยให้มารับตำแหน่งหัวหน้าพรรค มาช่วยดูแลพรรคและประคับประคองพรรค ทั้งที่นายเฉลิมชัยไม่คิดจะเป็นเลย ทั้งนี้ ระยะเวลา 2 ปีเต็มๆ ที่นายเฉลิมชัย มาช่วยพรรคนั้น คนอื่นๆที่อยู่นอกพรรคไม่เคยรู้ ไม่เคยเข้าใจ และใช้วาจาเสียดสีทิ่มแทงนายเฉลิมชัยมาตลอด แต่นายเฉลิมชัย อดทนมาได้จนถึงวันนี้ ถือว่าสุดยอดมากแล้ว
นายเดชอิศม์ ระบุอีกว่า ตนเคารพในการตัดสินใจของนายเฉลิมชัยเสมอ นายเฉลิมชัย มาตามข้อบังคับพรรคฯ ที่ออกมาหลายสิบปีมาแล้ว ขณะที่นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับพรรคนี้ เช่นเดียวกัน สำหรับตัวของตนมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่มีใครหยิบตนมาลงสมัคร ส.ส. โดยตนต้องทำโพลเพื่อแข่งกับคนอื่นๆ รวม 4 คน ซึ่งตนชนะโพล จึงได้ลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นผู้สมัคร ส.ส.ที่ไม่เคยใช้เงินพรรคแม้แต่บาทเดียว นอกจากไม่ใช้เงินพรรคแล้ว ยังช่วยพรรคอีกต่างหาก
“ผมมาเป็นรองหัวหน้าพรรค มาเป็นเลขาธิการพรรค ก็มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของพรรค ภายใต้ข้อบังคับพรรคฉบับเดียวกัน ตั้งแต่หัวหน้าพรรคลาออกไป มีกระแสข่าวต่างๆ นานา เพื่อหวังทำลายความสัมพันธ์ของส.ส.และกรรมการบริหารพรรค สำหรับผมขอยืนยันว่าผมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับส.ส.และกรรมการบริหารพรรคทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน ผมยังคงเคารพและให้เกียรติท่าน 100%”นายเดชอิศม์ ระบุ