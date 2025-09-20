เพื่อไทย ประกาศ ‘ไม่ร่วมวิปฝ่ายค้าน’ กับปชน. เหตุไม่ไว้วางใจ ยันพร้อมซักฟอกรบ.เต็มที่

เพื่อไทย ลั่น พร้อมเป็นฝ่ายค้านเข้มแข็งตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่ เย้ย ไม่ใช่ฝ่ายค้านใน MOA มอง ดีล ‘พรรคประชาชน-ภูมิใจไทย’ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสองพรรค
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความระบุว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง ตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่ โดยไม่ร่วมเป็นกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ไม่มีส่วนร่วมกับ MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน เพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่แกนนำฝ่ายค้านโหวตตั้งนายกรัฐมนตรี และไม่เข้าร่วมรัฐบาล ทำหน้าที่ฝ่ายค้านบ้าง เป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลบ้าง ทำให้ไม่อาจไว้วางใจได้ว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านจะเป็นไปอย่างโปร่งใส
เพจเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย ระบุด้วยว่า ข้อตกลงหรือดีลที่ทำขึ้นระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสองพรรคดังกล่าว พรรคเพื่อไทยขอรับผิดชอบต่อประชาชน โดยการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ ชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็นฝ่ายค้านในระบบรัฐสภา ไม่ใช่ฝ่ายค้านใน MOA