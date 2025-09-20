อาลัย เฉลิมชัย อุฬารกุล อดีตส.ส.สกลนคร หลายสมัย เสียชีวิตในวัย 71 ปี
เฉลิมชัย อุฬารกุล – เมื่อวันที่ 20 กันยายน มีรายงานข่าวเศร้า นายเฉลิมชัย อุฬารกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครหลายสมัย เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคปอด สิริอายุ 71 ปี
ขณะที่ นายณรงเดช อุฬารกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน บุตรชายของนายเฉลิมชัย ได้โพสต์เฟซบุ๊กอาลัย ระบุว่า “19 ธ.ค.2497 – 20ก.ย. 2568 พ่อได้พักแล้วนะ”
ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย อุฬารกุล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก และสมัยที่ 2 เมื่อปี 2535 ในนามพรรคความหวังใหม่ และอีกครั้งในปี 2544 ในนามพรรคไทยรักไทย สมัยที่ 4 ในปี 2548 ในนามพรรคไทยรักไทย