พท. เหน็บ ปกรณ์วุฒิ เป็นรองหัวหน้าพรรค หรือโฆษกภท. หลังป้องเสียงลือ กลายร่างเป็นรบ.

‘เพื่อไทย’ เหน็บ ‘ปกรณ์วุฒิ’ เป็น ’รองหัวหน้าพรรค ปชน.‘ หรือ ‘โฆษก ภท.’ กันแน่ หลังป้องเสียงลือกลายร่างเป็น ‘รัฐบาล’ เสียงข้างมาก ถาม เป็นวิป ฝ่ายค้าน หรือ ฝ่ายค้ำ กันแน่ ยัน แสดงบทบาทเต็มที่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค พท. แถลงถึงกรณีการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรค พท. ว่า
ภายหลังมีการทำข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคประชาชน (ปชน.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ขณะนี้ประชาชนเห็นสัญญาณชัดเจนว่ามีกระบวนการที่จะเริ่มเติมเสียงสนับสนุนรัฐบาลของพรรค ภท. โดยมีการเปิดตัวนักการเมืองจากพรรคต่างๆ เข้าร่วมงานการเมืองมากขึ้น แต่ที่น่าแปลกใจคือ ตัวแทนของพรรค ปชน. เช่น นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค ปชน. กลับมองไม่เห็นสิ่งนี้
รวมถึงมีความพยายามให้สัมภาษณ์ว่าพรรค ภท.ยังไม่ได้มีความพยายามรวมเสียงข้างมากแต่อย่างใด และยังไม่เป็นสัญญาณที่จะทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างมากเพิ่มเติมในฝ่ายรัฐบาลได้ หลายฝ่ายเริ่มสับสนว่าปัจจุบันนายปกรณ์วุฒิเป็นรองหัวหน้าพรรค ปชน. หรือเป็นโฆษกพรรค ภท.คนใหม่
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ การที่นายปกรณ์วุฒิพยายามช่วยชี้แจงแทนพรรค ภท. ว่าการที่จะเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากก็ต่อเมื่อมีพรรคใหญ่ของฝ่ายค้าน อาจจะเป็นพรรค พท. หรือพรรค ปชน. ที่ต้องแตกเสียงไปสนับสนุนกับฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น พร้อมชี้ประเด็นว่า ช่วงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมามีพรรค พท. 9 คนสวนมติพรรค สนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี
นายชนินทร์กล่าวด้วยว่า ประเด็นนี้พรรค ปชน.ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ข้อตกลงรัฐบาลเสียงข้างน้อยของสีส้มและสีน้ำเงิน พรรค พท.ไม่ได้มีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบอะไรด้วย โดยข้อเท็จจริงแม้จะมี ส.ส.พรรค พท. 9 คน สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลนั้น แต่พรรค ปชน.คือคนที่สนับสนุนรัฐบาลอนุทิน โหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแบบยกพรรค และต้องร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินการของรัฐบาลนี้ เพราะคนเริ่มครหาแล้วว่า รัฐบาลนี้ไม่ได้ตั้งมาเพื่อยุบสภา แต่ตั้งมาเพื่อยุบคดีสีน้ำเงินมากกว่า
นายชนินทร์กล่าวด้วยว่า ดังนั้น เราจึงได้มีการออกแถลงการณ์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 กันยายน ว่าพรรค พท.ยืนยันว่าเรามีทั้ง ส.ส.คนรุ่นใหม่ และ ส.ส.คนรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์พร้อมประสานงานกับพรรค ปชน.ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแน่นอน แต่เราขอไม่รับตำแหน่งกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ร่วมกับพรรค ปชน. เพราะรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นด้วยกลไกที่แปลกประหลาด เรามีผู้นำฝ่ายค้านที่หามแคนดิเดตนายกรัฐบาลจากพรรค ภท.ขึ้นเสลี่ยง
“มีประธานวิปฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่เสมือนโฆษกของพรรคภูมิใจไทย และเรายังมี ส.ส.ฝ่ายค้านอีกกว่า 140 คนที่ร่วมแบกองค์ประชุมแทนรัฐบาลแทบทุกวัน ขัดกันกับที่เคยป่าวประกาศว่าการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น จึงเป็นที่น่าตั้งคำถามว่าวิปที่ตั้งขึ้นมานี้ คือวิปฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้ำ ค้ำยันให้รัฐบาลสีน้ำเงินกันแน่” นายชนินทร์กล่าว
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า พรรค พท.ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ไม่มีกั๊ก ไม่มีอ่อนข้อให้ใครตั้งแต่วินาทีแรก และเราไม่ผูกมัดกับกรอบระยะเวลา 4 เดือนตาม MOA สีน้ำเงินอมส้มที่เป็นระยะเวลาสมประโยชน์กันของสองพรรคการเมือง เพราะเราไม่มีพันธสัญญาผูกพันใดๆ ทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับระหว่างพรรคก็ตาม และเรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนเท่านั้น ซึ่งเราจะแสดงบทบาทฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ให้ได้เห็นในการอภิปราย การแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน
