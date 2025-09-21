‘โสภณ’ งง ยังไม่ทันทำอะไร ถูกตั้งฉายา ‘โสภณ เขากระโดง’ พ้อเลือกเกิดไม่ได้ แต่จะพิสูจน์ให้เห็น

‘โสภณ’ งง ยังไม่ทันทำอะไร แต่ถูกตั้งฉายา ‘โสภณ เขากระโดง’ เมินคนโจมตีครม.ปราสาทสายฟ้าคอนเน็กชั่น พ้อเลือกเกิดไม่ได้ แต่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าคิดผิด แล้วจะเป็นพระเอก ลั่น “ภูมิใจไทย” ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ต้องทำตามกฎหมาย มั่นใจยุบสภาใน 4 เดือน ควบคู่แก้ปัญหาให้ประชาชน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ จ.ศรีสะเกษ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกต “ครม.อนุทิน” เป็นปราสาทสายฟ้าคอนเน็กชั่น ว่า มีการหมายถึงว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลย วันนี้พอพูดถึงบุรีรัมย์จะมีคนอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอคติ ก็จะพูดว่าคนบุรีรัมย์จะเข้าไปทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง อีกกลุ่ม คือกลุ่มที่รู้ความจริงเหมือนที่คนบุรีรัมย์รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ซึ่งต้องดูที่การกระทำ วันนี้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย แต่กลับถูกตั้งฉายาว่า “โสภณ เขากระโดง”
นายโสภณกล่าวอีกว่า ตนเลือกเกิดไม่ได้ เพราะอยู่บุรีรัมย์ ส่วนที่ตนมีชื่ออยู่ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดนี้ ก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะทำในอนาคตจะเหมือนกับคำปรามาสหรือไม่ ต้องมาพิสูจน์กัน ในสังคมนี้พอพูดเรื่องดีก็ไม่เชื่อ แต่พอพูดเรื่องไม่ดีก็เชื่อไว้ก่อนว่าจะทำแบบนั้นจะทำแบบนี้ จึงเป็นจุดอ่อนของสังคมไทย และการใช้โซเชียลมีเดียที่จริงบ้างเท็จบ้าง มาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของคนที่ไม่รู้ความจริง
”วันนี้ผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง และไม่ใช่แค่ผม แต่ ส.ส.บุรีรัมย์ นักการเมืองของคนบุรีรัมย์ หรือมีชื่อคนบุรีรัมย์เข้าไปเป็น ครม. ต้องพิสูจน์ว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่พวกเขาคิด ตรงนี้สำคัญ เพราะอนาคตของภูมิใจไทยมันไม่ได้อยู่ที่วันนี้ อนาคตของภูมิใจไทยอยู่ที่ว่า ถ้าเราทำในสิ่งที่ทุกคนคาดผิดหมด พวกผมก็เป็นพระเอก” นายโสภณกล่าว
นายโสภณระบุว่า ภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ จึงต้องเดินตามครรลองของกฎหมาย เพราะเราหวังว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมือง หากพรรคใดไร้อุดมการณ์ ไม่ยึดในสิ่งที่ถูกต้องก็จะอยู่ได้ไม่นาน ดังนั้น สิ่งที่เราทุกคนทุ่มเททำเป็นประโยชน์กับประชาชน
ส่วนที่พรรคเพื่อไทยเตรียม 4 กุมาร จะชำแหละคณะรัฐมนตรี นายโสภณกล่าวว่า ไม่เป็นอะไร ตนไม่ห่วงเรื่องชำแหละ แต่ห่วงว่าเราจะมีเวลาพอที่จะได้พิสูจน์การทำงานบนพื้นฐานความเป็นจริงหรือไม่ เพราะเวลา 4 เดือนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่มีการทำ MOA และรับปากกับพรรคที่สนับสนุนว่า จะยุบสภาใน 4 เดือน เชื่อว่าทำได้ แต่ในขณะเดียวกันวิกฤตของประเทศบางอย่างรอไม่ได้ และความเป็นรัฐบาลทุกวินาทีต้องทำเพื่อประเทศชาติ ต้องคู่กันไปกับการเดินหน้ายุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม