สุดอาลัย คุณหญิงธิดา ภริยา มนตรี พงษ์พานิช ถึงแก่อนิจกรรม

อาลัย คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช ภริยา มนตรี พงษ์พานิช ถึงแก่อนิจกรรม ในวัย 81 ปี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ดวง มนตร์ลดา พงษ์พานิช ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวข่าวเศร้า ว่า คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช คุณแม่ ได้จากไปจากสงบแล้วในวัย 81 ปี
โดยระบุข้อความว่า “คิดถึงรอยยิ้ม และความอบอุ่นของแม่ แม่เป็นคนที่เข้มแข็ง และเก่งมากมาก มาก จนบางที ดวงยังคิดว่า ลูกคนนี้จะ เก่งและอบอุ่นอย่างแม่ได้อย่างไร แม่จ๋า ดวงคิดถึงแม่ที่สุดในโลก ถ้าชาติหน้ามีจริง ดวงขอเกิดเป็นลูกแม่อีกครั้ง แม่จากไปแล้ว และจากไปเร็วเหลือเกิน แต่แม่ยังอยู่ในหัวใจของลูกคนนี้เสมอ รักแม่มากที่สุดในหัวใจของดวง .. กราบแทบเท้า ขอบคุณในความรัก ความเมตตาที่แม่ให้ลูกคนนี้ 20.19.25”
อย่างไรก็ตาม คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช เป็น ภรรยาของ “มนตรี พงษ์พานิช” อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง ซึ่งได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2543
โดยกำหนดการสวดพระอภิธรรม คุณหญิงธิดา พงษ์พานิช ดังนี้