‘อนุทิน’ โยนทหาร เคาะเปิดด่าน-สร้างรั้วชายแดน หนุนทหาร ปักธงไทย ให้คนไทยชื่นใจ

‘อนุทิน’ โยนทหาร เคาะ เปิดด่าน-สร้างรั้วชายแดน หนุนทหาร ปักธงไทย ให้คนไทยชื่นใจ ชี้ จะเจรจาหลังยุติป่วน
เมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการปิดด่านและการสร้างรั้วแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ได้ทำความเข้าใจกับการทหารแล้วว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งบริหารประเทศเมื่อไหร่ จะให้ทหารได้ตัดสินใจเต็มที่ รัฐบาลที่กำลังเข้ามาจะให้การสนับสนุน เคารพการตัดสินใจของฝ่ายการทหาร ส่วนรัฐบาลจะทำเรื่องการทูต และเงื่อนไขที่ต้องเจรจา ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับเงื่อนไข แต่เขาต้องยอมรับเงื่อนไขเราเท่านั้น จึงจะดำเนินการเรื่องอื่นต่อไปได้ อยากให้มีความชัดเจนตรงนี้ เพราะที่ผ่านมามีการคาดคะเนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นำต่างประเทศโทรมาล็อบบี้ตน
“ผมล็อบบี้ไม่ได้ ผมไม่มีใครมาล็อบบี้ได้ ผมต้องทำให้กับคนไทย ประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการต่อรองใดๆ จนกว่าเขาจะรับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้”
ผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดการของรัฐบาล เนื่องจากยังมีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินวนอยู่รอบภูมะเขือ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องการทหารขอให้ทหารตัดสินใจ อยากปักธงไทยตรงไหน ขอให้ไปปักให้คนไทยได้ชื่นใจ ในที่ที่เป็นของคนไทย ขอให้ทหารนำแผ่นดินทุกตารางนิ้วที่เขารุกล้ำกลับมาเป็นของคนไทย ตนสนับสนุนเต็มที่
เมื่อถามถึงพื้นที่หนองหญ้าแก้ว, หนองจาน จ.สระแก้ว ที่ยังใช้โล่มนุษย์ของกัมพูชามาก่อกวน นายอนุทินกล่าวว่า ก่อนคุยอะไรกัน สิ่งเหล่านี้ต้องถอนตัวออกไปให้หมดก่อน จะไม่มีการเจรจาในระหว่างที่มีการกดดัน มีการติดอาวุธ มีโล่มนุษย์ ด่านชายแดนจะปิดต่อไป นอกจากนี้อาจจะเพิ่มมาตรการควบคุมหากทำได้