‘อนุทิน’ หวังชาวศรีสะเกษ ส่ง ‘จินณ์ตวรรณ’ คว้าเก้าอี้ ส.ส. ตั้งเป้ายกจังหวัดเลือกตั้งครั้งหน้า

‘อนุทิน’ หวังชาวศรีสะเกษ ส่ง ‘จินณ์ตวรรณ’ คว้าเก้าอี้ ส.ส.ศรีสะเกษ ตั้งเป้า ภท.ยกจังหวัดเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อเวลา 11.55 น.วันที่ 21 กันยายน ที่ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวภายหลังลงพื้นที่ช่วย น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ ว่า ก็ต้องคาดหวังว่าชาวศรีสะเกษจะให้ความมั่นใจในผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 ก.ย.2568 เราพร้อมมานานแล้ว แต่เพราะสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จึงทำให้การเลือกตั้งซ่อมเลื่อนออกไปนานกว่าจังหวัดอื่น วันนี้จึงเป็นจังหวะที่เราต้องมาพบกับประชาชน เพราะไม่ได้มาเลยในช่วงที่มีปัญหาเรื่องชายแดน
เมื่อถามว่ามีการประกาศบนเวทีปราศรัยถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าของ ส.ส.ศรีสะเกษ ยกจังหวัด นายอนุทินหัวเราะ ก่อนตอบว่า “คำตอบก็อยู่ในนั้นอยู่แล้ว ศรีสะเกษ ยกจังหวัด”
ผู้สื่อข่าวถามถึงการนำคนศรีสะเกษมาอยู่ใกล้ตัว ทั้งนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายอนุทินกล่าวว่า ขออย่าดูว่าเป็นคนของจังหวัดอะไร เพราะคนที่ทำงานการเมือง หากคนไหนมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงานกับจังหวะใดๆ ถ้าหากเหมาะสมก็จะให้มารับใช้บ้านเมือง
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยหาเสียงด้วยการบอกว่าต้องเอาคืนกับพรรคอันดับ 3 นายอนุทินกล่าวว่า เป็นสไตล์ของพรรคเพื่อไทย เพราะอะไรก็ต้องเอาคืน บ้านเมืองถึงได้เป็นแบบนี้ ส่วนภูมิใจไทยเมื่อ 2 เดือนก่อนที่ตนมาเปิดตัวผู้สมัคร ในขณะที่เมื่อ 2 เดือนก่อน ทีมของตนโดนอิทธิพลข่มขู่ และโดนกดดันต่างๆ จากฝ่ายราชการ ซึ่งไม่ต้องถามว่าใครเป็นผู้สั่งมา แต่สำหรับตนเองนั้น เมื่อเข้ามาแล้ว ทุกอย่างก็ต้องเหมือนเดิม ไม่มีความกดดันใดๆ ทั้งสิ้น เพราะตนมั่นใจในตัวคน ไม่เคยมั่นใจในเรื่องของอิทธิพล และไม่เชื่อเรื่องของการเอาคืน หากครั้งที่แล้วเอาคืนตนเยอะแยะไปหมด เอาตนออกจากรัฐบาลแล้ว จริงๆ ก็น่าจะสาสมแล้วกับความไม่พอใจ แต่เมื่อออกมาแล้วยังใส่มาอีกเยอะ แต่วันนี้พวกตนเข้ามาแล้ว ยืนยันไม่มีแน่นอน เพราะไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน ขอทำงานดีกว่า และหากประชาชนไว้วางใจ แล้วเลือกเรากลับมาทำหน้าที่ต่อไป ดียิ่งกว่าการเอาคืนเยอะแยะไปหมด