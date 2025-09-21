ราชทัณฑ์ แจงไม่ได้ส่งตัวทักษิณ เข้า รพ. เผยอาการยังคงอ่อนเพลีย-ปวดร่างกาย

ราชทัณฑ์ แจงไม่ได้ส่งตัวทักษิณ เข้า รพ.ราชทัณฑ์ เผยอาการยังคงอ่อนเพลีย-ปวดร่างกาย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกระแสข่าวกรณี นายทักษิณ ชินวัตร เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ว่า ไม่ได้มีการส่งตัวนายทักษิณเข้าโรงพยาบาลแต่อย่างใด ขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นายทักษิณยังอยู่ในเรือนจำคลองเปรม
สำหรับอาการของนายทักษิณ ชินวัตร ยังคงอ่อนเพลียและปวดตามร่างกายอยู่บ้างตามปกติของผู้สูงอายุ เมื่อเปิดทำการในวันที่ 22 กันยายน ก็มีคิวนัดพบแพทย์ โดยแพทย์จะเข้ามาตรวจที่เรือนจำเป็นปกติอยู่แล้ว