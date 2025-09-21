ซาบีดา ฝ่าพายุ ช่วยชาวศรีสะเกษยกเก้าอี้หลบฝน อ้อนเลือกภท. แก้ปัญหาได้แน่ มีเบอร์ตรงโทรบอกนายกฯ

‘ซาบีดา’ ฝ่าพายุฝนช่วยชาวศรีสะเกษยกเก้าอี้หลบฝนระหว่างรอฟังปราศรัย ลั่นเลือกผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เหมือนได้ ส.ส.ยกพรรค ช่วยดูแลประชาชน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ช่วงก่อนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะเดินทางลงพื้นที่ปราศรัยช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 ว่าช่วงก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่
โดย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ได้เดินลงจากเวทีปราศรัย ฝ่าสายฝนช่วยชาวบ้านย้ายเก้าอี้เข้าไปตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์เพื่อหลบฝน
ขณะที่ช่วงหนึ่งของการปราศรัยช่วย น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ น.ส.ซาบีดากล่าวว่า หากเลือกผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยมาเป็นตัวแทนให้กับชาวบ้าน ยืนยันว่าจะสามารถช่วยเหลือปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที เพราะมีเบอร์ตรงโทรสั่งนายกฯได้เลย และหากเลือกผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยจะได้ ส.ส.ทั้งพรรคไปช่วยทำงาน พร้อมย้ำว่า หมดเวลาของบ้านเล็ก บ้านใหญ่ เพราะเราคือบ้านหลังเดียวกัน