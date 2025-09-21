อนุทิน อ้อนชาวภูสิงห์ เลือก ครูอีฟ เบอร์ 2 ยันไม่เปิดด่าน กลัวคนศรีสะเกษกระทืบ

“อนุทิน” เบิกฤกษ์หาเสียง เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 กราบสรีระสังขารหลวงปู่สรวง เกจิชื่อดังเมืองดอกลำดวน ลั่น ไม่มีเปิดด่าน เหตุกลัวคนศรีสะเกษกระทืบ บอก คนละครึ่ง 1 เดือนมาถึงมือ เปิดบัญชีรอเลย อ้อนชาวภูสิงห์ เลือกผู้สมัครภท. ได้ทั้งโคตรดูแล ลั่น เวลาน้อยจะทำงานให้หนัก หลังถวายสัตย์ฯทำงานทันที
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 กันยายน ที่อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ช่วย น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ หาเสียง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมาร่วมฟังการปราศรัยเต็มพื้นที่
จากนั้นนายอนุทิน กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า ก่อนมาที่นี่ ตนได้ไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และได้ไปกราบสรีระร่างของหลวงปู่สรวง เพื่อความเป็นสิริมงคล
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สัปดาห์หน้า วันที่ 28 กันยายน ขอให้เราได้ ส.ส.ใหม่ อย่างน.ส.จินณ์ตวรรณ หรือ ครูอีฟ ใครเห็นด้วยช่วยตบมือด้วย เบอร์ 2 ขออย่ากาผิดเบอร์ ก่อนย้ำว่า ครูอีฟ เป็นลูกชาวศรีสะเกษโดยกำเนิด ชาวบ้านก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี ครั้งก่อนชาวจ.ศรีสะเกษ เลือกส.ส.พรรคภูมิใจไทยมาแล้ว 2 คน ครั้งนี้ขอให้ชาวศรีสะเกษช่วยเลือกพรรคภูมิใจไทยกลับมายกทั้งจังหวัด ครั้งที่แล้วในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มัวแต่ไปสร้างหนังสัปเหร่อ เลยเข้าเมรุไปกับเขาด้วย ครั้งนี้จึงอยากจะอ้อนขอชาวศรีสะเกษให้เลือกพรรคภูมิใจไทยทั้งจังหวัด
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า การบริหารราชการแผ่นดินในยุคที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถือว่าเป็นยุคที่ต้องทำการเมืองด้วยการรับใช้พี่น้องแบบยกทีม โดยเฉพาะวันนี้ที่มาเป็นรัฐบาลแล้วการที่ได้ส.ส.ยกทีม เพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่ ตอนนี้ปัญหาที่หนัก คือ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อถึงขนาดนี้ ขอย้ำว่าจะไม่เปิดด่าน ก่อนหน้านี้ไปที่ อ.ขุนหาญ ชาวบ้านก็บอกไม่ให้เปิดด่าน มาอ.ภูสิงห์ชาวบ้านก็ไม่ให้เปิดด่านเหมือนกัน ทั้งขุนหาญทั้งภูสิงห์ ทั้ง จ.ศรีสะเกษ และคนไทยทั้งประเทศก็ไม่อยากให้เปิดด่าน
“ผมเป็นนายกฯ จะกล้าเปิดด่านหรือไม่ ผมกลัวพี่น้องประชาชนมากที่สุด กลัวจะโดนกระทืบ กลัวพี่น้องคนไทยมากกว่าคนกัมพูชา ดังนั้นเรื่องเปิดด่านไม่มีอย่างแน่นอน ขออย่าไปฟังใครพูด” นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนเรื่องนโยบายต่างๆ วันนี้ตน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงผู้ใหญ่ที่เคารพก่อนหน้านี้ได้ปราศรัยให้ชาวบ้านทุกคนฟังแล้ว ยืนยันว่าเขาพูดอะไรไว้ เราจะทำตามที่พูด เพราะพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ ดังนั้น อาทิตย์หน้า 28 กันยายน เบอร์ 2 เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผม ขอของขวัญวันเกิดด้วยการเลือกครูอีฟเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทย อะไรที่เดือดร้อน อะไรที่ชาวบ้านต้องการ ทั้งเรื่องของพืชผลทางการเกษตร ราคามันสำปะหลัง และเรื่องการปิดด่าน ผมก็จะปิดจนกว่ากัมพูชาจะยอม” นายอนุทิน ย้ำ
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า เราจะดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรทั้งหมด รัฐบาลที่กำลังจะเข้าไปทำงานมีแต่พวก มีพรรคร่วมรัฐบาล เราจึงไม่กลัว พร้อมย้ำว่า ภายใน 1 เดือนนี้โครงการคนละครึ่งจะมาถึงมืออย่างแน่นอน โดยวันพุธที่ 24 กันยายนนี้ ครม. และตนจะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ และเข้าทำงานอย่างเป็นทางการ ขอให้ชาวศรีสะเกษได้สบายใจว่าเราจะทำงานให้พี่น้องอย่างแน่นอน ซึ่งเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว และปีงบประมาณจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ มีงบประมาณรออยู่ มีงบที่จะเอามาใช้พัฒนาบ้านเมือง และจะเอามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
พร้อมย้ำว่า ตนจะเอารัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมาเดินสายทั่วประเทศ และกำกับดูแลเรื่องงบประมาณ โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะอยู่ติดตัวทำงานควบคู่กันไป เห็นปัญหาตรงไหนแก้ปัญหาตรงนั้น ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ขอชาวบ้านอย่ากลัว แม้ว่ารัฐบาลของตนจะมีเวลาจำกัด แต่ทำงานเต็มที่ ดีกว่ามีเวลายาวแต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะเราพูดแล้วทำ ครม.ก็เป็นคนของพี่น้องประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นจ.ศรีสะเกษ หรือจ.อุบลราชธานี โดยจะร่วมมือทำงานกันเป็นทีม
นายอนุทิน ยังกล่าวในช่วงท้ายของการปราศรัยบอกว่า วันนี้ตนมาพร้อมกับสายฝน ทำให้อากาศไม่ร้อนเกินไป และทราบมาว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ฟัง ว่าที่ส.ส.พูดมาสักระยะหนึ่งแล้ว
“ขออีกครั้งว่าขอให้เลือกครูอีฟกาเบอร์ 2 แบบให้ทำงานกันทั้งโคตร” นายอนุทิน กล่าว ก่อนที่นายอนุทินจะพูดถึงตระกูลไตรสรณกุล และถามหาน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล ว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อนย้ำว่า ตระกูลนี้มีเครือข่ายเป็นส.ส. และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าครบวงจร